Desarrollo Social Supérate inaugura Casa Sombra para mejorar la productividad agrícola

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Monte Grande, Azua. 14 de diciembre de 2025. –La Dirección de Desarrollo Social Supérate inauguró el proyecto Casa Sombra Monte Grande en la provincia Azua, una iniciativa del programa Agricultura Familiar, el cual cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que permitirá aumentar la productividad y crear mayores oportunidades sostenibles para el desarrollo económico y social de los habitantes de esa localidad sureña y de sus zonas aledañas.

“Casa Sombra Palo de la Garza de Monte Grande” está conformada por 10 mujeres y hombres trabajadores de la agricultura que producen hortalizas y vegetales de ciclo corto; bajo condiciones controladas. Cada unidad productiva dispone de 633 m² (metros cuadrados), lo que en conjunto suma 1,900m² distribuidos en tres estructuras. Actualmente, las parcelas están sembradas de lechuga rizada, remolacha, apio y ají gustoso.

La Directora de Desarrollo Social Supérate en su emotivo discurso durante el acto de inauguración..

Gloria Reyes, titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, indicó al dirigirse a los asistentes a la inauguración que dicho proyecto se materializó gracias a las acciones articuladas entre la entidad gubernamental que dirige, las instituciones aliadas del Estado dominicano y el respaldo de organismos internacionales.

“La inauguración de esta casa sombra es la primera de muchas acciones de este tipo que estaremos realizando en esta comunidad, por eso quiero agradecer la colaboración articulada de las diferentes instituciones del Estado dominicano, organismos internacionales y el compromiso de nuestra institución, a través de la dirección de Superación Económica, el programa Agricultura Familiar y Familias en Paz que han realizado un trabajo fenomenal”, precisó la funcionaria.

Cultivo de lechuga repollada verde y morada, es uno de los resultados obtenidos gracias al esfuerzo de las familias agricultoras y las entidades convergentes durante este proceso.

En ese orden, Reyes resaltó la satisfacción del presidente Luis Abinader con la iniciativa y los frutos que se obtendrán. Agradeció al técnico Fernando Peña, por su importante labor acompañando a las familias participantes.

De su lado, Fulvio Ureña, asesor ambiental del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), manifestó que la inauguración de la casa sombra es el ejemplo de que la unidad hace la fuerza. “Porque vi a estas mujeres trabajando, cargando fertilizantes y ayudando a levantar la estructura que hoy vemos”, agregó.

La agricultora Johanna Ramírez agradeció en representación de las familias beneficiarias la ayuda aportada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate y su directora Gloria Reyes: “Porque le han puesto todo el amor para que este sueño sea una realidad. Gracias por este apoyo, porque podemos decir que nosotros y nuestras familias tenemos de qué vivir”.

Gloria Reyes, directora de Desarrollo Social Supérate junto a agricultores de la Casa Sobra supervisando la evolución de esta iniciativa.

La bendición de la obra estuvo a cargo del reverendo Padre John Montac del Instituto Politécnico Loyola, y a la misma asistieron la viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Miriam Guzmán; el viceministro de Fomento a la Agroindustria del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Joaquín González; la gobernadora de la provincia, María Minerva Navarro y el diputado, César Beltré.

Por Desarrollo Social Supérate estuvieron presentes Miriam Batista, directora de Superación Económica y los encargados del programa Agricultura Familiar y Emprendimiento de Negocios y Educación Financiera, Anthony Franco y Massiel Tavárez.

Casa Sobra Palo de la Garza Monte Grande

El Proyecto tiene aproximadamente 1 año desde su instalación e intervención inicial de manos de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, incluido el proceso de capacitación, levantamiento productivo, las estructuras y acompañamiento técnico. En funcionamiento tiene ya seis meses y ya están en el proceso de formalización de su cooperativa Brisas y Aguas de Monte Grande.

En ese período el grupo de agricultores ha logrado dos ciclos productivos completos, principalmente de hortalizas de ciclo corto (remolacha, apio, ajíes, tres variedades de lechugas, repollo, sandía, melón, entre otras hortalizas).

En el programa participan 10 agricultores y agricultoras pertenecientes a las familias Supérate: Tomasina Méndez Medina, Bernardo Flores Medina, Isabel Flores Medina, Johanna Ramírez, Marilandy Torres, Martina Díaz, Gerardo Berigüete, Michel Berigüete, Adriano Montilla y Belkis Mejía.

Los terrenos fueron adquiridos por el INDRHI y transferidos al Instituto Agrario Dominicano (IAD), bajo un acuerdo entre ambas instituciones para ser distribuidos a los productores beneficiarios del proyecto.

Casa Sombra es un sistema de producción dentro de la agricultura protegida, donde se regula la cantidad de luz y se asegura mejor calidad de la producción, Por tal razón, es útil en zonas de mucha radiación solar y en localidades con escasas posibilidades de producir hortalizas frescas.

Gracias a la alianza estratégica con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se han construido 36 proyectos de casas sombra a nivel nacional; a través del programa Agricultura Familiar.