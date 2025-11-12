Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Descontento en el Cibao tras apagón nacional: Protestas y marchas se preparan para diciembre

Guanchi Comprés

Guanchi ComprésFoto/Fuente externa.

Publicado por
RAFAEL SANTOS

Creado:

Actualizado:

MOCA. – El activista social y miembro del Movimiento de Los Peregrinos, Guanchi Comprés, calificó el apagón nacional ocurrido este martes 11 de noviembre como una muestra clara de la ineficiencia e incapacidad del actual gobierno para manejar sectores vitales del país.

En llamada telefónica a este medio, Comprés señaló que “lo sucedido este martes 11 de noviembre, demuestra que el gobierno no sabe gobernar y que continúa nombrando personas no capacitadas en áreas de vital importancia”.

Agregó que durante el apagón se paralizaron servicios esenciales como el Metro y el Teleférico de Santo Domingo, además de ascensores, estaciones de bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil, lo que evidenció la falta de preparación ante emergencias de este tipo.

El activista recordó que hace décadas el país no sufría un apagón de tal magnitud, lo que generó protestas espontáneas en ciudades tales como Navarrete, Moca, Salcedo, San Francisco de Macorís, Cotuí, Nagua y otras provincias de la región norte del país.

Comprés advirtió que, si continúan los apagones prolongados y la falta de respuestas oficiales, las manifestaciones seguirán. Además, informó que la Coalición del Cibao ha convocado una protesta regional para el primero de diciembre, que incluirá huelgas, vigilias, marchas y encendido de velas en las 14 provincias del Cibao, como expresión del descontento popular ante la crisis eléctrica.

Sobre el autor

RAFAEL SANTOS

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.
tracking