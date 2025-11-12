Descontento en el Cibao tras apagón nacional: Protestas y marchas se preparan para diciembre

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

MOCA. – El activista social y miembro del Movimiento de Los Peregrinos, Guanchi Comprés, calificó el apagón nacional ocurrido este martes 11 de noviembre como una muestra clara de la ineficiencia e incapacidad del actual gobierno para manejar sectores vitales del país.

En llamada telefónica a este medio, Comprés señaló que “lo sucedido este martes 11 de noviembre, demuestra que el gobierno no sabe gobernar y que continúa nombrando personas no capacitadas en áreas de vital importancia”.

Agregó que durante el apagón se paralizaron servicios esenciales como el Metro y el Teleférico de Santo Domingo, además de ascensores, estaciones de bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil, lo que evidenció la falta de preparación ante emergencias de este tipo.

El activista recordó que hace décadas el país no sufría un apagón de tal magnitud, lo que generó protestas espontáneas en ciudades tales como Navarrete, Moca, Salcedo, San Francisco de Macorís, Cotuí, Nagua y otras provincias de la región norte del país.

Comprés advirtió que, si continúan los apagones prolongados y la falta de respuestas oficiales, las manifestaciones seguirán. Además, informó que la Coalición del Cibao ha convocado una protesta regional para el primero de diciembre, que incluirá huelgas, vigilias, marchas y encendido de velas en las 14 provincias del Cibao, como expresión del descontento popular ante la crisis eléctrica.