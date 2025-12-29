INAPA brinda apoyo a CORAASAN tras rotura de tubería matriz en Sabana Iglesia, Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) brindó apoyo técnico y operativo a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) tras la rotura de una tubería matriz ocurrida en el municipio de Sabana Iglesia.

Como parte del trabajo conjunto entre instituciones del sector agua, el director ejecutivo de INAPA y coordinador de las corporaciones de acueductos y alcantarillados (CORAA), Wellington Arnaud, se trasladó al lugar para dar seguimiento a la situación y respaldar las labores que ejecuta CORAASAN para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

El funcionario reiteró su disposición de colaborar de manera solidaria y coordinada con las corporaciones de acueducto del país, destacando que el equipo técnico nacional está plenamente capacitado para responder con solvencia y eficacia ante situaciones de esta naturaleza.