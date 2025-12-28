El Gobierno explica cómo avanza reparación de tubería averiada en Sabana Iglesia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), avanzan en la fase final de los trabajos para la solución definitiva de la avería registrada en la tubería de aducción del acueducto Cibao Central, infraestructura clave que abastece de agua potable a las ciudades de Santiago y Moca.

En esta etapa, los trabajos se concentran en el proceso de atornillaje y soldadura de la estructura de la tubería, para posteriormente proceder a la colocación de una capa de hormigón armado, lo que garantizará la estabilidad, resistencia y durabilidad de la obra. Una vez concluido este proceso, se iniciará el restablecimiento gradual del servicio en las zonas afectadas.

El presidente Luis Abinader ha estado informado de manera permanente sobre los avances de los trabajos y ha instruido a las instituciones responsables a concluir la intervención en el menor tiempo posible, con el objetivo de devolver la tranquilidad a los hogares afectados y asegurar la continuidad del suministro de agua potable en la región.

La avería se produjo a las 11:20 de la mañana del jueves 25 de diciembre, en la comunidad de La Zanja, municipio de Sabana Iglesia, provincia Santiago, cuando se registró la rotura de la tubería de aducción del acueducto Cibao Central. De inmediato, el Gobierno activó un protocolo de respuesta y declaró la zona en estado de emergencia, disponiendo equipos pesados, personal técnico especializado y brigadas operativas de Coraasan e INAPA para intervenir el área.

Las autoridades informaron que no se registraron pérdidas humanas como consecuencia del incidente. No obstante, la rotura provocó la salida de operaciones de los acueductos Cibao Central y La Dura Moca, afectando el servicio de agua potable a más de 800 mil personas en Santiago, Moca y comunidades aledañas.

De manera paralela, el equipo de gestión social de Coraasan, con el respaldo de otras instituciones gubernamentales, realizó un levantamiento en la zona para brindar asistencia y apoyo a las familias impactadas por la situación, como parte de la respuesta integral del Gobierno frente a la emergencia.

La tubería afectada es considerada una de las más importantes del sistema, ya que conduce aguas crudas hacia los acueductos de Noriega II y La Dura Moca, con una capacidad de conducción de 5 metros cúbicos por segundo, equivalente a 115 millones de galones diarios (MGD), lo que la convierte en una infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua en el Cibao Central.