Política
Con Izamiento de bandera, ofrenda floral y denuncias a gestión pública, PLD festeja 52 aniversario
Miembros del PLD aprovechan aniversario para enumerar las que consideran deficiencias del Gobierno.
En el marco de la celebración del 52 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre ofrendas florales, izamientos de bandeas y entonación de las gloriosas notas del himno nacional, Radhamés Camacho Cuevas, miembro de la organización política aprovecharlo para enumerar las que consideran deficiencias del gobierno actual.
Camacho sostuvo que en la actualidad la población se queja por el alto costo de la comida, inseguridad ciudadana, la vuelta a los apagones y el vergonzoso caso de Senasa.
Pese a que el presidente del partido, Danilo Medina, no dijo presente al encuentro realizado en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, compañeros destacaron y recordaron su gestión.