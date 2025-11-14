Rehabilitación Salcedo culmina el curso Desarrollo Empresarial junto a instituciones

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Hermanas Mirabal. Con una emotiva ceremonia, el Centro de Rehabilitación Salcedo, a través de su Programa de Formación e Inserción Laboral, realizó el acto de entrega de certificados del Curso de Desarrollo Empresarial, desarrollado en coordinación con la Academia Habilita y la Fundación Dominicana de Desarrollo.

El evento contó con el respaldo de la Alcaldía de Salcedo, la Gobernación Provincial Hermanas Mirabal, la Cooperativa La Unión, Druño Restaurante y la Escuela de Apoyo a la Diversidad, instituciones que se sumaron a esta iniciativa enfocada en fortalecer las capacidades de los participantes y promover la inclusión laboral y social de las personas.

Durante la jornada, 34 participantes recibieron su certificación, marcando la culminación de cuatro días de aprendizaje, intercambio de experiencias y desarrollo de planes de negocio que reflejan el compromiso con el emprendimiento inclusivo.

En las palabras centrales del acto, la presidenta del Consejo de Gestión, doña Lesbia González, expresó que este curso simboliza el compromiso institucional de acompañar procesos de desarrollo humano y abrir caminos para que cada persona construya su propio proyecto de vida.

GraduadoFuente externa

“Crean en ustedes mismos, sean perseverantes y no caminen solos; la discapacidad no limita las capacidades ni los sueños”, expresó emocionada ante los asistentes.

Con lágrimas en sus ojos y la voz cargada de emoción Daneyi Gabín, quien desarrolló como idea de negocios una distribuidora de productos de limpieza para el hogar, fue la responsable de agradecer en nombre de todos los participantes del taller, la oportunidad que les fue brinda a través de nuestro Centro Salcedo.

Entre aplausos, abrazos y la canción Color Esperanza, de Diego Torres, el acto cerró con un mensaje de esperanza, reafirmando que el trabajo conjunto entre instituciones y comunidad es clave para construir un futuro más inclusivo.