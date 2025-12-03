República Dominicana brilla en Nueva York con campaña de turismo ‘Subway To Paradise’

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Nueva York, Estados Unidos, 3 de diciembre.-El ministro de Turismo, David Collado, inició este miércoles una jornada de eventos promocionales de República Dominicana como destino turístico, que incluyó el denominado Subway To Paradise, en la estación Grand Central, donde se movilizan más 750 mil personas cada día.

Acompañado de empresarios y otros funcionarios, el ministro Collado realizó el corte de cinta y describió la novedosa jornada de promoción, que busca fortalecer el principal mercado emisor de turistas hacia República Dominicana.

Recordó que mas un millones 600 mil turistas neuyorquino visitan cada año el país caribeño.

"Este es un mercado que debemos seguir cuidando y trabajando. Por eso estamos aquí, en la estación de Grand Center", dijo Collado.

Informó que como parte de esa reactivación, que se extenderá hasta el 28 de diciembre, cinco vagones del metro portan imágenes "bellísimas" de los diferentes destinos de República Dominicana.

También en diferentes puntos de la estación se siente la presencia de República Dominicana, que espera recibir a final de año más 11.6 millones de visitantes.

Durante las actividades de este miércoles los transeúntes disfrutaron de una muestra gastronómica dominicana y del contagioso merengue, a través de las presentaciones artísticas que se llevaron a cabo.