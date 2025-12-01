Lo que reveló Miguel Mejía sobre su paseo con Nicolás Maduro en Venezuela

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El abogado dominicano y secretario general del Movimiento Izquierda Unida, Miguel Mejía, reveló este lunes detalles de la conversación que sostuvo la pasada semana con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un recorrido de alrededor de una hora por la ciudad de Caracas, en medio de la creciente tensión que Estados Unidos ejerce sobre su gobierno.

“En ese recorrido que hicimos en el vehículo, yo acababa de salir con él (Nicolás Maduro) de la inauguración de un conjunto de hospitales, y ahí hablamos de la importancia de los estudiantes dominicanos que, en ese momento, se estaban graduando 37, haciendo posgrados en diferentes áreas”, manifestó Mejía.

Agregó que, además, abordó con el mandatario venezolano la necesidad de retomar la recuperación de la historia y del fallecimiento del patricio Juan Pablo Duarte en el país suramericano.

“También hablé de la necesidad de que retomáramos el tema de Juan Pablo Duarte, que había fallecido allá en Caracas, Venezuela, y por tanto era necesario que retomáramos esa parte de la historia, y él, de manera inmediata, autorizó a un académico a que se pusiera en contacto con el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, con el cual ya hice contacto. Hablamos de muchísimos temas”, señaló el político.

Un ambiente festivo, pese a las amenazas

De igual forma, el exministro sin cartera para Políticas de Integración Regional en la República Dominicana declaró que, aunque la población venezolana pudiera sentir tensión ante “las amenazas de agresión” y el “cerco” que Estados Unidos mantiene en todo el Caribe contra Venezuela, en Caracas se pudo percibir un ambiente festivo de Navidad.

“Realmente, lo que yo pude ver en Caracas es un ambiente festivo de Navidad, el clima, que la temperatura baja más que en República Dominicana, y la enorme decoración que tienen todos los lugares públicos... No quiero decir con esto que la población no tenga una tensión, no esté pendiente a las amenazas de las agresiones que está haciendo Estados Unidos, que tiene un cerco en todo el Caribe con relación al tema de Venezuela”, aseguró el jurista.

Miguel Mejía durante una entrevista en el progra El DíaFuente externa

Miguel Mejía, además, calificó el despliegue militar de Estados Unidos “contra el narcotráfico” en el Caribe como una violación del derecho internacional y territorial, al alegar que su verdadero propósito sería cometer un magnicidio contra Nicolás Maduro.

“En esta etapa yo pienso que hay una guerra psicológica, pero en cualquier momento puede pasar a una situación de hecho... La lucha contra la droga no es más que un pretexto. Yo creo que aquí hay una ruta que, entre otras cosas, persigue fundamentalmente cometer un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, y así se lo he hecho saber, porque ellos piensan que Nicolás Maduro es la figura que cohesiona la unidad interna dentro del gobierno, el partido y una franja importante de la población. Y como dicen los dominicanos: muerto el perro, se acabó la rabia”, pronunció.

Continuó: “Ellos piensan que, desapareciendo físicamente al presidente Nicolás Maduro, se va a producir un despelote dentro del gobierno, del partido de gobierno y en la sociedad venezolana, que les pueda permitir un rediseño en la dirección que ellos dispongan”.

El defensor añadió que el gobernante venezolano se muestra tranquilo; sin embargo, no descarta la posibilidad de un atentado en su contra y está preparado para lo que pueda ocurrir.

“Él no descarta nada y está preparado para todo, porque evidentemente ha seguido al lado de su pueblo, no ha detenido su agenda en lo más mínimo. Evidentemente ha tomado algunas medidas de seguridad, pero sigue desarrollando su agenda”, destacó el secretario general del Movimiento Izquierda Unida.

Las declaraciones de Miguel Mejía fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.