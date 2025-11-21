El virus que actualmente predomina en la República Dominicana

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud Pública confirmó este jueves que, durante la semana epidemiológica 45, el virus sincitial respiratorio (VSR) predomina en la República Dominicana, con niveles que superan a los registrados en 2024.

“El VSR continúa siendo el principal responsable de la demanda asistencial pediátrica, asociado a bronquiolitis y neumonía, con un comportamiento epidémico más temprano, intenso y prolongado, favorecido por las lluvias recientes, la humedad sostenida y las fluctuaciones térmicas que aumentan la transmisibilidad viral y la estabilidad ambiental del patógeno”, manifestó la institución.

Señala que, además del VSR, en la SE45 circulan influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2), influenza B/Victoria, SARS-CoV-2, adenovirus, metapneumovirus y parainfluenza, todos en niveles bajos pero simultáneos.

“Esta cocirculación potencia el riesgo de cuadros graves, coinfecciones, descompensaciones crónicas (asma, EPOC, cardiopatías) y aumento de hospitalizaciones, especialmente en poblaciones vulnerables”, manifestó Salud Pública.

De igual forma, el Ministerio destacó que, frente a este escenario, intensifica la vigilancia virológica, amplía el muestreo y la notificación centinela, monitorea en tiempo real la ocupación de camas pediátricas y activa rutas de referencia rápida. Asimismo, fortalece la vacunación contra influenza en grupos prioritarios: embarazadas, adultos mayores, niños pequeños y personal sanitario; y despliega acciones comunitarias: educación sanitaria, reducción de hacinamiento en escuelas y estancias infantiles, promoción de ventilación cruzada, higiene respiratoria, lavado de manos y consulta oportuna.

Otras enfermedades

En esta semana epidemiológica 45, Salud Pública también reportó 3 casos de malaria, 813 acumulados durante el año y se mantiene en cero muertes. Las provincias de Azua y San Juan están en monitoreo permanente por focos de la enfermedad.

Mientras que, de dengue, confirmó dos casos, para un total de 262 registrados en lo que va de año, lo que representa una reducción de casi un 80 % de los casos comparado con los 1,303 confirmados el pasado año a la misma fecha.

No hay reportes de casos de leptospirosis esta semana, y el acumulado es de 126 casos confirmados este año. Asimismo, continúa en cero el reporte de casos de cólera este año.

En cuanto a las muertes maternas, se notificaron dos, correspondientes a una mujer dominicana y una de nacionalidad haitiana. “El acumulado hasta la fecha es de 146 decesos confirmados. El pasado año, a la misma fecha, se confirmaban 155 defunciones, para una reducción del 6 % del indicador”, precisó.

Además, el Ministerio de Salud informó que en el país los indicadores de mortalidad infantil y neonatal muestran una reducción del 20 y 16 % de los casos, respectivamente, reflejando además mejoras significativas en la calidad del parto, atención inmediata del recién nacido y manejo de complicaciones.

“En el país, en el año 2024 a la fecha, fueron registrados un total de 1,963 defunciones infantiles, mientras que este año, al mismo período, han sido reportados 1,570 fallecimientos de infantes, lo que corresponde a la reducción del 20 % de los casos”, aseguró.

Destaca que las provincias que registran mayores mejoras de este indicador son: San Cristóbal (–43 %), Duarte (–36 %), Puerto Plata (–35 %) y Santiago (–26 %), reflejando una mayor capacidad resolutiva y mejor respuesta ante emergencias infantiles.

Precisa que, no obstante, en algunas provincias persisten factores que influyen en el incremento del indicador, como es el caso de Independencia, Bahoruco y Monseñor Nouel, donde se desarrollan estrategias, entre otros mecanismos de monitoreo y evaluación, que permitan disminuir brechas.

El indicador de mortalidad neonatal, que constituye un elemento de mayor riesgo de mortalidad infantil, muestra una reducción del 16 % de los casos, con 1,601 defunciones registradas a la fecha el pasado año, frente a 1,346 decesos ocurridos en el presente año hasta el momento.

Las provincias que registran baja significativa de mortalidad neonatal son: Duarte (–38 %), San Cristóbal (–38 %), Puerto Plata (–37 %) y Peravia (–29 %), lo que refleja el impacto positivo de las estrategias, como la mejora de la calidad del parto, atención inmediata del recién nacido y manejo de complicaciones.