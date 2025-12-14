Creado: Actualizado:

El cambio es una parte fundamental de nuestra vida y, en lugar de resistirlo, debemos decidir abrazarlo. Quedarnos donde estamos, conformándonos con nuestra condición actual, nos conduce inevitablemente a la mediocridad. La actitud correcta es enfrentar nuestras limitaciones y trabajar para superarlas.

Necesitamos reconocer que siempre existe un nivel mayor al que podemos llegar. Cada área que requiere transformación demanda perseverancia y disciplina hasta ver la obra terminada en nosotros.

Huir de nuestra realidad nos adormece y nos aparta de nuestras responsabilidades delante de Dios. Él nos llama a renovar nuestra manera de pensar, a despojarnos de las ataduras del viejo hombre y permitir que su palabra nos transforme desde adentro.

Reconoce tu realidad con humildad, preséntasela al Señor y permite que él intervenga. Si le entregamos nuestras áreas débiles, él las transforma, las fortalece y las llena de su verdad.