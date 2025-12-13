Homenaje a Franklin Mieses Burgos, en el 49 aniversario de su muerte

Publicado por Guillermo Piña Contreras Creado: Actualizado:

Evidentemente me refiero a la excelente edición que diera a la estampa la Sociedad Dominicana de Bibliófilos (SDB), en 2006. Esa publicación me trae a la memoria que 49 años atrás el poeta Claude Couffon también publicó une petite anthologie titulada La poésie dominicaine d'aujourd'hui (Paris, Rougerie, 1976), en la que figura “Cette chanson gisait par terre abandonnée” [“Esta canción estaba tirada por el suelo”] de Franklin Mieses Burgos. Esta antología fue publicada unos días antes del 11 de diciembre de 1976, cuando falleció Mieses Burgos que, lamentablemente, no supo que su poemas figuraba entre los seleccionados por Couffon; tampoco se enteró de que su texto había sido traducido por el traductor de Neruda, Guillén, Asturias, Borges y García Márquez, entre otros. Años más tarde Couffon dio a la estampa Poésie dominicaine du XXe siècle [Édition bilingue] (Genève, Éditions Patiño, 1995), en la que agregó, además del poema antes mencionado: “Paysage sur fond de merengué” [ “Paisaje con un merengue al fondo”]

Si menciono la traducción de Couffon es porque “Esta canción estaba tirada por el suelo” no corresponde a la versión del poema que aparece en las obras completas de Franklin Mieses Burgos, publicadas bajo el título de uno de sus principales textos, Clima de eternidad (Santiago, UCMM, 1986, 340 pp. [Colección Contemporáneos, 65]), sino a la que aparece en la Antología panorámica de la poesía dominicana contemporánea de Manuel Rueda y Lupo Hernández Rueda (UCMM, 1972).

No sabemos cual fue el criterio utilizado por la Universidad Católica Madre y Maestra para publicar esa versión de “Esta canción estaba tirada por el suelo”, cuando la de la Antología panorámica...—que tampoco aparece en el apéndice “I. Variantes” de las Obras completas publicadas por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos que, según parece le entregara personalmente Mieses Burgos a Manuel Rueda y Lupo Hernández, era la versión definitiva de “Esta canción estaba tirada por el suelo”.

La diferencia entre ambas versiones se encuentra en los últimos versos del texto: “y hasta puedo decir por qué cruzan furtivas, / por las hondas ojeras que circundan la noche/ las fugitivas sombras de los últimos pájaros” (Antología panorámica... y SDB). Ambas concluyen de manera semejante: “y hasta puedo decir por qué caen de rodillas, /por las hondas ojeras que circundan la noche / las diluidas sombras de los pájaros” (itálicas GPC). Como suele decirse, “para muestra…”.

Veinte años después de esas apresuradas Obras completas de la editorial de la Universidad católica, la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, sin hacer ruido, dio a la estampa una nueva edición de las Obras completas de Mieses Burgos (Cfr. Santo Domingo, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 2006, 512pp. [colección “Bibliófilos 2000]), que encabezan enjundiosos ensayos de Federico Henríquez Gratereaux, Antonio Fernández Spencer, Manuel Rueda y Freddy Gatón Arce, así como una sección [aparato crítico]: “Opiniones acerca de la obra de Franklin Mieses Burgos” en la que figuran Iván Alfonseca, Alberto Baeza Flores, Pedro-René Contín Aybar, la opinión de Cuadernos Dominicanos de Cultura, Antonio Fernández Spencer; del argentino Manuel García-Fernández, Mariano Lebrón Saviñón, Manuel Rueda, Carlos Federico Pérez, María Ugarte y Manuel Valldeperes.

Siguiendo uno de los criterios fundamentales para publicar las “obras completas” de un escritor, el editor se preocupó por abrir una sección con las variantes de nueve poemas fundamentales de Mieses Burgos como “Paisaje con un merengue al fondo”, “Trópico íntimo”, “Las dos rosas”, “Sin mundo ya y herido por el cielo”, así como “Clima de eternidad”; e igualmente figuran en esta excelente edición las referencias de dónde los poemas, así como también los poemas escénicos fueron publicados para constituir, como decía Gustave Flaubert, ese “ideal imposible”, de tratar publicar las Obras completas de Franklin Mieses Burgos.

Los textos son ordenados cronológicamente hasta 1965 con algunas inevitables anacronías, verbigracia la “Oda a Nelson Alejandro”, esa suerte de respuesta poética al poema de Mateo Morrison que data de los años posteriores a la Revolución de 1965 que no aparece, por ejemplo, en la edición de la UCMM; pero me llama la atención que la Sociedad Dominicana de Bibliófilos no dijera quién estuvo a cargo la ardua tarea de organizar para dar a la estampa esta amplia edición de las Obras completas de Franklin Mieses Burgos; hay que reconocer, sin embargo, que el criterio editorial ha sido estrictamente respetado por quién estuvo a cargo la edición de la obra poética de Mieses Burgos en 1986.

Su actividad poética no terminó en 1965. Como se puede observar en la “Oda a Nelson Alejandro”, de Mateo Morrison. La UCMM, supongo, fue víctima de una travesura del azar. No de un juicio de valor, que, en vez de “obras completas”, sería “obras escogidas”; me pregunto, ¿por qué el editor de la universidad católica no explica qué le decidió para que las “Obras completas” de Mieses Burgos aparecieran bajo el título de uno sus poemas mayores: Clima de eternidad?

Muy exigente consigo mismo, Mieses Burgos revisaba y cambiaba con frecuencia sus poemas, como se puede observar en la sección “Variantes” de esta excelente edición de la SDB en la que figuran poemas que, además de ser la versión final de Mieses Burgos tenemos la evolución de algunos de sus textos poéticos en esas “Variantes”.

La Sociedad Dominicana de Bibliófilos hizo lo correcto al consagrar una sección de las Obras completas de Franklin Mieses Burgos a las variantes de “Sin mundo ya y herido por el cielo” y “Clima de eternidad”, por ejemplo, porque como dice la máxima latina, verba volant, scripta manent.

Si se tomara siempre en cuenta la voluntad del escritor, nadie hubiera podido leer El castillo ni El proceso, las arquetípicas novelas de Franz Kafka.

Esta nueva y, por supuesto, siempre abierta edición de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos pone de relieve, entre otras cosas, los diferentes estadios de la creación poética de Franklin Mieses Burgos una de las voces mayores de la Literatura dominicana del siglo XX.