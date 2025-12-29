Lanzan “+pretty”
Keven N: De ícono juvenil con Keven y Hensy a nueva etapa musical junto a Ison HB
La canción surge como una invitación a disfrutar una vibra contagiosa, donde Keven y Ison HB conectan ritmos urbanos con una estética fresca y global.
El artista dominicano Keven N regresa al centro de la escena musical con su nuevo sencillo “+pretty”, una colaboración vibrante junto al talentoso artista venezolano Ison HB (el rayo ). Este lanzamiento marca un punto clave en la carrera de Keven, destacándose por su evolución sonora, su madurez artística y su compromiso con una propuesta fresca dentro de la escena urbana latina.
Keven inició su carrera artística siendo parte del dúo juvenil Keven y Hensy, que se presentó con éxito en programas y plataformas de entretenimiento, conectando con miles de fanáticos desde temprana edad. Durante esos años, el dúo dominicano conquistó a su público con temas como “Mi Primer Besito”, “Amor de Primaria” y “Tú Puedes”, consolidándose como figuras queridas dentro del circuito musical infantil y juvenil en República Dominicana y más allá.
Hoy, Keven N da un salto significativo hacia una propuesta más contemporánea y acorde a su crecimiento personal y artístico. “+pretty” fusiona elementos del reguetón con ritmos modernos, reflejando una sonoridad más madura y sofisticada, sin perder la energía que lo caracteriza como creador. La canción surge como una invitación a disfrutar una vibra contagiosa, donde Keven y Ison HB conectan ritmos urbanos con una estética fresca y global.
Ison HB, un artista venezolano de tan solo 20 años, ha ido consolidando su estilo único dentro del urbano latino, destacándose por su versatilidad y producción musical. Con temas como “MIEX”, “Buenota” y “Te Quiero”, ha logrado una visibilidad creciente en plataformas digitales y redes sociales, posicionado como una voz emergente con proyección internacional. Su sello distintivo mezcla reguetón con afrobeat y elementos caribeños que aportan autenticidad a cada lanzamiento.
“+pretty” representa para ambos artistas no solo un tema musical, sino también un puente entre etapas de vida y estilos — desde el sonido juvenil de antaño hasta una expresión artística más madura, pulida y en sintonía con las tendencias globales.
