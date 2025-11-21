Miss Universo 2025 y su tormenta de polémicas: desde denuncia de una "farsa" coronación de México hasta caídas peligrosas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La 74ª edición de Miss Universo, celebrada en Tailandia, pasó de ser una noche de glamour a una de las más polémicas en la historia del certamen.

Desde bullying y caídas en la pasarela, hasta renuncias del jurado, acusaciones de fraude y trajes típicos virales por su extravagancia: la gala lo tuvo todo.

Este jueves, Miss México, Fátima Bosch, se coronó como la mujer más bella del mundo. Sin embargo, su triunfo quedó inmediatamente bajo la lupa luego de que Omar Harfouch, uno de los miembros del jurado que renunció antes de la final, denunciara públicamente que todo era una supuesta "farsa”.

Fatima Bosch, Miss Universo 2025

Harfouch aseguró que existía un jurado "secreto” que habría seleccionado el top 30 mucho antes de la preliminar, y que su renuncia obedeció a que no quería avalar lo que, según él, era un proceso "ilegal".

Tras la coronación, el pianista afirmó en sus redes que Miss México era “una falsa ganadora” y alegó que el padre de la modelo mantiene negocios con Raúl Rocha, propietario de la franquicia.

Juez asegura que Miss México es una "falsa ganadora"

Incluso publicó una imagen -de origen incierto- donde se ve -de forma muy pixelada- a la nueva reina junto al dueño del certamen, lo que provocó una oleada de comentarios y más dudas entre los seguidores.

Hacen bullying a la nueva reina

El nombre de Bosch ya venía arrastrándose desde días previos, cuando uno de los organizadores en Tailandia la llamó “tonta”, generando controversia en plena concentración.

Se desconoce si la imagen publicada por Harfouch fue creada con Inteligencia Artificial o es un montaje.

Posible demanda en Nueva York

Harfouch también aseguró que consultó a un bufete de abogados en Nueva York para evaluar la presentación de una denuncia formal contra la Organización de Miss Universo.

Temas de la demanda Entre los temas en revisión se encontrarían, supuestamente, fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños emocionales y reputacionales.

Una de las acusaciones más graves apunta a un voto “secreto e ilegítimo” para elegir a las 30 semifinalistas, supuestamente realizado por personas ajenas al panel oficial -incluyendo, según él-, a alguien con una relación sentimental con una concursante.

Caídas, tensión y momentos críticos

El certamen también estuvo marcado por incidentes en la pasarela.

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída durante la preliminar que obligó a trasladarla en camilla al hospital.

Más tarde, el presidente de la organización, Raúl Rocha, confirmó que la modelo no presenta fracturas, pero continúa bajo observación médica.

Otra concursante, Miss Gran Bretaña, Dani Latimer, también cayó, aunque logró recomponerse y finalizar su presentación.

Los trajes típicos que incendiaron las redes

Trajes peculiares del Miss Universo 2025

Además del drama, los trajes típicos se robaron la atención por su creatividad y extravagancia:

Miss Noruega desfiló convertida en un “salmón humano”, con un atuendo que se abría en forma de pez y una estructura que simulaba la cabeza del animal.

Miss Sri Lanka apareció dentro de una tetera gigante azul y dorada, inspirada en el famoso té ceilandés. La parte inferior del traje, montada sobre ruedas, se llevó los aplausos y memes de la noche.

Miss Tanzania encarnó a una abeja, con antenas, alas amplias y una cola de panal que destacaba por su tamaño y colorido.

Lo único tangible es que el mundo tiene una nueva reina y esa es Fátima Bosch.