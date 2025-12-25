¿Qué celebra realmente la Navidad para los cristianos? El significado más allá del 25 de diciembre

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Cada 25 de diciembre, para muchos dominicanos la Navidad se asocia con regalos, reuniones familiares y “bonche”. Sin embargo, para los cristianos, esta fecha va mucho más allá de una celebración social: conmemora el nacimiento de Jesucristo, eje central de la fe cristiana.

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, Jesús Castro Marte, explicó al periódico HOY que el 25 de diciembre “se celebra como un tributo a Dios, una acción de gracias por el regalo de Jesús a la humanidad y una manera de anunciar el significado salvífico del nacimiento del Mesías”.

Según el prelado, la Navidad es un acontecimiento espiritual que recuerda la encarnación de Dios hecho hombre.

Obispo Castro MarteFoto de archivo

¿Por qué el 25 de diciembre?

De acuerdo con el portal especializado Catholic.net, la Navidad -tal como se celebra el 25 de diciembre- es una fiesta de origen cristiano occidental. En Constantinopla fue introducida entre los años 379 y 380, mientras que en Antioquía comenzó a celebrarse formalmente en el año 386, según un sermón de San Juan Crisóstomo.

Desde allí, la festividad se extendió por el Oriente cristiano, adoptándose en Alejandría alrededor del año 432 y en Jerusalén un siglo después. Los armenios, sin embargo, nunca adoptaron esta fecha y hasta hoy celebran el nacimiento de Cristo el 6 de enero, junto con la adoración de los Reyes Magos y el bautismo de Jesús.

La Navidad en la Iglesia

Para la Iglesia católica, el tiempo de Navidad inicia en Nochebuena y se extiende hasta el Bautismo del Señor, celebrado el domingo posterior a la Epifanía o Día de Reyes.

Pesebre que muestra el nacimiento de JesúsCrédito: Pixabay.

Durante este período, los templos católicos representan el nacimiento de Jesús a través de pesebres, figuras y símbolos como estrellas, animales y regalos. Otras denominaciones cristianas, aunque no utilizan estas representaciones, conmemoran la Navidad mediante cultos, prédicas y alabanzas.

¿Por qué se entregan regalos?

EWTN Catolicismo explica La tradición de intercambiar regalos tiene su origen en el pasaje bíblico que narra la visita de los Reyes Magos, quienes ofrecieron obsequios al Niño Jesús. No obstante, la Iglesia recuerda que el verdadero regalo de la Navidad es Cristo mismo y la salvación que representa para la humanidad.

La diferencia entre el 24 y el 25 de diciembre

En la Iglesia Católica se celebra la Misa del Gallo, que marca el inicio del día de Navidad, celebrada la medianoche del 24 al 25 de diciembreFoto fuente externa

Castro Marte aclaró que el 24 de diciembre es la víspera, una celebración anticipada del 25. Mientras que el 24 suele vivirse de manera más familiar y cultural, el 25 tiene un carácter más litúrgico y eclesial.

Precisa que el 24 es una celebración más secular o familiar, mientras que el 25 es propiamente la fiesta cristiana del nacimiento del Señor