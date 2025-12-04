El horóscopo de este jueves 4 de diciembre del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 21/04): Lograrás conocerte un poco mejor al enfrentar ciertas situaciones durante la jornada de hoy. Esto te ayudará a madurar.

TAURO (22/04 - 21/05): No desperdicies tu tiempo llorando aquella persona que nunca fue adecuada para ti. Continúa tu camino y renueva tus esperanzas.

GÉMINIS (22/05 - 21/06): Se aproximan las soluciones que buscabas a tu precaria situación económica. Finalmente alcanzarás el final de esta dura etapa.

CÁNCER (22/06 - 21/07): No te permitas indultar aquellos deseos que sabes dentro tuyo son incorrectos. No cedas ante la tentación de lo sencillo.

LEO (22/07 - 21/08): Caerás en cuenta que tu relación ya no es lo que fue en un momento. Quizás sea el tiempo de ponerle fin a la pareja.

VIRGO (22/08 - 21/09): No te has esforzado demasiado por salir adelante y por eso ahora padecerás las consecuencias de tu desinterés.

LIBRA (22/09 - 21/10): En lo familiar, saldrán a la luz algunas discrepancias entre tu familia y tu pareja. Trata de mediar en este asunto.

ESCORPIO (22/10 - 22/11): Necesitas disminuir tus gastos porque de lo contrario tendrás que recurrir a pedir dinero a tu familia o usurero. Ve lento.

SAGITARIO (23/11 - 21/12): Estarás muy atareado en estos días y por eso dejarás de lado a tus amigos y a tu familia, quienes te reclamarán por esto.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01): Hoy estarás con ganas de salir temprano de tu trabajo y disfrutar más de tu pareja o de tus amigos. Organiza una cena temprano.

ACUARIO (22/01 - 21/02): No dejes que tu pareja te haga elegir entre ella y tu carrera. Si las cosas se ponen feas, aclárale bien cuál es tu postura ante esta situación.

PISCIS (22/02 - 21/03): No esperes que tus colegas se muestren solidarios contigo cuando el ambiente laboral es de pura competencia. No seas ingenuo.