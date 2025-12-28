RoseMaryNews entrega “La Antorcha de la Democracia” a exalcalde Miami y reafirma compromiso con el sistema

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Doral, Florida. - El prestigioso exalcalde de la Ciudad de Miami, primer periodista cubanoamericano en cobertura en la Casa Blanca, Don Tomás Regalado, recibió la “Antorcha de la Democracia”, premio anual que, a partir de ahora, entregará RoseMaryNews a personalidades que se han destacado en la defensa del sistema en América Latina.

El acto fue realizado "por lo alto” en el exclusivo Diamond Venue at Doral con presencia y bienvenida oficial de la Alcaldesa de la Ciudad, Christi Fraga, quien declaró en Doral “El Día de Tomás Regalado” y fue encabezado por los editores del medio, periodistas Rose Mary Santana y Jesús Rojas, quienes así, reafirmaron su compromiso con la defensa de la democracia.

En el evento conducido magistralmente por la periodista e influencer, Eli López, estuvieron oficiales electos como Alina García, Supervisora de Elecciones del Condado de Miami Dade, Comisionadas Digna Cabral, vicealcaldesa de Doral y Nicole Reinoso.

La periodista Rose Mary Santana, CEO del medio, mientras sostiene el galardón entregado en el evento.

En presencia los doctores, José Alejandro Aybar M., Canciller de UNICARIBE y su esposa Shahily Pimentel, vicerrectora administrativa de la Universidad en la que Tomás Regalado es profesor Honorífico, la periodista Rose Mary Santana, sustentó su escogencia para recibir la Antorcha de la Democracia.

“Don Tomás Regalado, actual Tasador de la Propiedad del Condado de Miami Dade, ha sido más que un defensor del sistema que está vinculado intrínsicamente con la libertad y los Derechos Humanos, mientras que además ha sido un ejemplo de buen servidor público, digno de emular para las futuras generaciones de periodistas y funcionarios en América Latina.”

También se reconoció en Tomás Regalado sus aportes a la sostenibilidad de la libertad de prensa en el hemisferio, siendo una “voz autorizada para abordar este tópico tan relevante en el ejercicio periodístico”, precisaron los organizadores.

El ex alcalde de Miami, periodista Tomás Regalado mientras agradece la entrega del Galardón, junto a los ejecutivos del medio, Rose Mary Santana, Jesús Rojas, la Alcaldesa de Doral, Christi Fraga, Alina García, Supervisora de Elecciones y otras autoridades locales.

Inició con entonación de himnos de Estados Unidos a cargo del artista Leonard Guanche y “El Mujerón”, Yuly Fabían quien interpretó el de la República Dominicana.

Previamente, los invitados fueron recibidos con la magia musical del violín de Marco del Risco, cortesía de Amanda Demanda.

“Hoy es un día memorable para reconocer a uno de los más fieles aliados del sistema democrático de la región, defensor además de la Libertad de Prensa y los Derechos Humanos, que son en esencia, factores en los cuales se sustenta y crece RoseMaryNews y por los cuales hemos sido reconocidos como medio"

"Mediante la entrega de esta antorcha, reconocemos a Don Tomás en estos renglones”, expresó Rose Mary Santana.

La Alcaldesa de Doral, Christi Fraga adjunto a la Supervisora de Elecciones del Condado Miami-Dade y los doctores José Alejandro Aybar, canciller de UNICARIBE y la vicerrectora administrativa de la Universidad, Shahily Pimentel durante el evento.

“Tanto para mí como para mi esposo y colega Jesús Rojas, vicepresidente ejecutivo del medio, es un inmenso honor hacer entrega de este Premio, desde un Estado que ha sido baluarte de impulsar políticas democráticas que repercuten en la región. De igual forma reconocemos con una placa su apoyo al desarrollo de la diáspora dominicana en Miami y aportes municipales a la República Dominicana, donde recordamos, tenemos el primer camión escalera en el Cuerpo de Bomberos, gracias a Regalado.”

El homenajeado agradeció los reconocimientos entregados y el hermoso acto, reiterando su admiración y cariño por la República Dominicana, siendo ente motivador para la carrera de Gestión Municipal de UNICARIBE.

Estuvo acompañado de la periodista Olga Lucía Solano, Pedro Mora, quien es Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Dominico-Americana y su esposa Lina Mora.

Entre los presentes, estuvieron varios miembros connotados de la diáspora en Florida, Rodolfo R. Pou, presidente de DDF y otras figuras.

Regalado recibió sendos reconocimientos por parte de la artista plástica dominico-americana, Meliza Rub, con un simbólico retrato y poesía.

Igualmente, del director de la Asociación Internacional de Arte y Cultura Hispana, AIPEH-Miami, Edward Mena, quien entregó un certificado.

Entre patrocinadores del evento que concitó gran atención de comunidad, estuvieron además de Diamond Venue at Doral, (Rosario Sánchez y Gaby Suárez) Amanda Demanda, Fruit Details, Lima Fusion Fiesta, DJ Peluche, quien amenizó el ambiente, Two Minds Branding, United Community Services y Elizabeth Cartron, Dolores but you Call me Lolita en Brickell, Wide Frames Productions, la exquisita bebida brasileña, BRABO, junto a Leo Novas, Raphael Thimoteo, Betsy Pujols.