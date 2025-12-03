Cómo evitar el aumento de peso en diciembre con hábitos simples

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Con la llegada de diciembre y las celebraciones propias de la época, especialistas en nutrición advierten que es común que las personas aumenten de peso debido a los excesos en comidas y bebidas. Sin embargo, destacan que adoptar hábitos sencillos puede marcar la diferencia y ayudar a mantener la salud durante las fiestas.

Entre las recomendaciones más prácticas se encuentran:

• Controlar las porciones: disfrutar de los platos típicos navideños, pero en cantidades moderadas.

• Mantener la actividad física: caminar, bailar o realizar ejercicios ligeros para compensar el consumo extra de calorías.

• Hidratarse adecuadamente: tomar suficiente agua para favorecer la digestión y evitar confundir la sed con hambre.

• Elegir opciones más saludables: incluir frutas, ensaladas y proteínas magras en las celebraciones.

• Evitar el exceso de alcohol y dulces: moderar su consumo para prevenir el aumento de peso y problemas de salud.

Recodar que diciembre no tiene por qué convertirse en un mes de descuido, sino en una oportunidad para disfrutar con equilibrio. “La clave está en la moderación y en mantener rutinas simples que protejan el bienestar”.