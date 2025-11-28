Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Plan International República Dominicana advierte que las uniones tempranas y distintas formas de violencia, continúan afectando gravemente a miles de niñas en el país y en la región, constituyendo una forma de violencia basada en género que limita su salud, su educación y sus oportunidades de vida.

Según el informe global El Estado Mundial de las Niñas 2025, 650 millones de mujeres y niñas fueron casadas antes de los 18 años en distintas partes del mundo, y cada año 12 millones más entran en uniones o matrimonios que vulneran sus derechos. Aunque en República Dominicana el matrimonio infantil está prohibido por ley, persisten uniones informales que reproducen los mismos riesgos de violencia, abandono escolar, pobreza y embarazo adolescente.

Uniones tempranas, violencia normalizada que sigue afectando a miles de niñas.

El estudio, basado en entrevistas a 251 niñas y jóvenes casadas, revela que más de una de cada cuatro no tuvo voz en la decisión de casarse, y muchas fueron presionadas por pobreza, embarazo no planificado o normas sociales. Estas uniones incrementan la exposición a violencia física, emocional y sexual, así como a riesgos de salud mental producto del aislamiento y la falta de apoyo.

A pesar de marcos legales más sólidos, el informe concluye se deben seguir fortaleciendo los sistemas de protección y que lleguen a más niñas. Normas sociales arraigadas, mecanismos de detección insuficientes y servicios limitados dificultan la prevención y la atención temprana.

Fortalecer los sistemas de apoyo: una tarea interinstitucional

Plan International subraya la necesidad de reforzar la articulación entre los sectores de educación, protección, seguridad y salud para detectar tempranamente señales de riesgo y garantizar una respuesta integral. Los servicios de salud, a menudo el primer punto de contacto para niñas sobrevivientes de violencia, desempeñan un papel clave al identificar indicadores de abuso, ofrecer atención sensible al trauma, activar rutas de protección y asegurar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva.

Si bien el país ha avanzado en la reducción de los embarazos adolescentes y las uniones tempranas, aún persisten desafíos. Estas prácticas siguen estando normalizadas y responden a condiciones estructurales, como pobreza, desigualdad que afectan con mayor fuerza a las niñas en contextos de mayor vulnerabilidad. Superar estas barreras requiere un compromiso sostenido y coordinado de todos los sectores.

El bienestar de las mujeres y niñas no puede esperar “Ninguna niña debería ver su futuro interrumpido por una unión temprana. Debemos asegurar entornos donde las niñas sean escuchadas, estén protegidas y puedan acceder a oportunidades para construir el futuro que elijan. Particularmente nosotros los hombres tenemos que cambiar nuestras actitudes y comportamientos para reconocer y tratar las mujeres y niñas con plena igualdad de derechos y oportunidades”, afirmó Roland Angerer, Director de Plan International República Dominicana.

La organización hizo un llamado a redoblar los esfuerzos nacionales para aplicar efectivamente la ley, fortalecer las capacidades de los sistemas de salud y protección, ampliar el acceso de las niñas a educación y servicios esenciales, y transformar las normas sociales que perpetúan la violencia. Asimismo, reiteró la importancia de apoyar el liderazgo de niñas y adolescentes.