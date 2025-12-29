BID dará US$1,000 MM para sanear las costas

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El más ambicioso proyecto de saneamiento costero que se haya ejecutado en República Dominicana y el más grande del Caribe, ya ha iniciado y será desarrollado en tres etapas con una inversión de más de US$1,000 millones.

Al participar como invitados en el Encuentro Económico de HOY, Nathalie Alvarado Vega y Miguel Baruzze, representante y ·jefe de Operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, respectivamente, explicaron que el objetivo general del proyecto es mejorar la cobertura, calidad y sostenibilidad del agua y saneamiento en zonas clave como Boca Chica, La Romana, San Pedro de Macorís y Bávaro-Punta Cana.

La iniciativa beneficiará a más de un millón de personas y protegerá el capital natural. Además del impacto positivo que tendrá para el sector turístico dominicano, una de las principal actividad económica del país. El proyecto implica macrotuberías, plantas de tratamiento y emisarios submarinos, entre otras infraestructuras.

Cartera del préstamos.

La cartera de préstamos de proyectos del BID en la República Dominicana es de aproximadamente unos US$2,800 millones, refleja un enfoque integral que combina la participación del sector privado, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, con especial énfasis en sectores estratégicos como turismo, agua y saneamiento, transporte, recursos naturales y energía, detalló Baruzze.

Indicó que la cartera incluye intervenciones en energía, centradas en el fortalecimiento de las redes eléctricas y subestaciones para mejorar la estabilidad del servicio, así como un programa de eficiencia energética que contempla el reemplazo de la mitad del alumbrado público del país, lo que permitirá reducir en un 50% el consumo energético de ese sistema. Esta iniciativa cuenta con un financiamiento de US$400 millones. También recordó que ya se anunció una licitación pública internacional para rehabilitar 53 puentes en diferentes provincias del país, como parte del Programa de Resiliencia Climática de la Infraestructura de Puentes, financiado mediante un préstamo del BID por un monto de US$200 millones. Baruzze explicó este proyecto permitirá al Estado reducir en unos US$40 millones anuales los costos de mantenimiento de puentes, lo que implica que la inversión se repagará en un plazo aproximado de cinco años, al tiempo que fortalece la capacidad del país para enfrentar eventos climáticos extremos.

En el sector de recursos naturales, el BID ejecuta proyectos en la cuenca del Yuna, la más importante para la producción arrocera nacional, enfocados en el uso eficiente del agua, la incorporación de tecnología de riego y el control de inundaciones.

A esto se suman programas de reforestación y agroforestería que ya han concluido con resultados positivos.

Resaltó que la meta es tener un crecimiento más sostenible e inclusivo.