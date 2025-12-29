Santo Domingo 0ºC / 0ºC
El horóscopo de este lunes 29 de diciembre del 2025

Hoy los astros marcan la antesala de las celebraciones navideñas con mensajes de reflexión, oportunidades y decisiones clave.

| ARIES | 21/03 - 21/04 | Sentirás el peso de las despedidas en tu corazón durante la jornada de hoy. No temas hacer notar tu estado de ánimo. 

| TAURO | 22/04 - 21/05 | La capacidad de perdonar solamente se adquiere cuando uno está en total comunión y paz con uno mismo y con el mundo. 

| GÉMINIS | 22/05 - 21/06 | Tu éxito a nivel profesional se volverá tu peor enemigo a nivel emocional. Deberás poner los puntos en claro en la relación. 

| CÁNCER | 22/06 - 21/07 | Que tu buena fortuna reciente no te haga perder la noción de la realidad. Existen límites que no es conveniente cruzar. 

| LEO | 22/07 - 21/08 | Contarás con tus habilidades mentales y cognitivas a flor de piel. Tendrás una capacidad increíble de concentración y fijación. 

| VIRGO | 22/08 - 21/09 | Experimentarás retrasos continuos debido a ineficiencias en las personas a tu alrededor. Procura dejar claro tu descontento. |

| LIBRA | 22/09 - 21/10 | La jornada iniciará lenta pero mejorará a medida que avanza el día. Conversaciones clave se darán con tu pareja. 

| ESCORPIO | 22/10 - 22/11 | Estarás demasiado introvertido en estos días, lleno de pensamientos e ideas del pasado que te rondan en la cabeza. 

| SAGITARIO | 23/11 - 21/12 | El punto es insistir pero no desagradar con la insistencia. Mantén tu buena conducta y verás los frutos de tu esfuerzo. 

| CAPRICORNIO | 22/12 - 21/01 | Jornada muy positiva a nivel sentimental. Buenos momentos te aguardan en compañía de tu pareja durante la jornada de hoy. 

| ACUARIO | 22/01 - 21/02 | No confíes en tu mejor amigo para comentarle tu vida íntima. Es un momento delicado y solo te dirá lo que quieres escuchar. 

| PISCIS | 22/02 - 21/03 | El apoyo de tu familia se verá tambalear ante malos comentarios sobre tu persona. No des crédito a las falacias. 

