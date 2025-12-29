Estafan envejecientos en EUA con US$250 millones en 2024

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Según el FBI, las personas mayores en este estado perdieron más de 250 millones de dólares en estafas el año pasado y ante la situación la senadora democrata, Kirsten Gillibrand, afirmó que su nuevo proyecto de ley exigirá mayores garantías para evitar que esto suceda.

En el sector dominicano de Washington Heigh y/o Alto Manhattan, área donde se concentra la mayor cantidad de quisqueyanos en el exterior, es frecuente escuchar sobre estafas a envejecientes.

Los estafadores hacen llamadas telefónicas, envian correos electronicos o mensajes de texto de alguien que se hace pasar por una agencia gubernamental, una empresa o incluso un ser querido, sobre todo nietos, es una sofisticada red criminal que te ataca personalmente, sostiene la legisladora.

La Ley de Estrategia Nacional para Combatir Estafas le encomendaría al FBI la tarea de diseñar un plan interinstitucional para combatir las estafas, es necesario un enfoque federal porque las estafas a menudo ocurren en línea y se dirigen a víctimas de todos los estados.

Según un análisis de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU., al menos 13 agencias federales trabajan para combatir las estafas. En su mayoría, trabajan de forma independiente, y cada una tiene su propio mandato y competencias.

La legislación exigiría al FBI crear un grupo de trabajo con los directores de varias agencias, como la Comisión Federal de Comercio, el Departamento de Estado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Beth Finkel, directora estatal de AARP en NY, dijo que la legislación ha sido necesaria desde hace mucho tiempo para proteger a los adultos mayores, quienes tienden a ser víctimas de estafas debido a una combinación de factores financieros y sociales.

El FBI llamar reportar casos de fraude inmediatamente llamando al 1-800-CALL-FBI, o para reportar pistas en línea diríjase al ic3.gov