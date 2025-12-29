Violencia en Ecuador: ataque armado deja seis muertos y una bebé entre las víctimas

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Cerca de las 09H00 locales (14H00 GMT) varios hombres armados con fusiles automáticos, que se trasladaban en una camioneta y dos motocicletas, llegaron al malecón de la ciudad y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban allí.

Seis personas murieron y otras tres resultaron heridas, dijo a medios el coronel William Acurio, comandante de la policía en la zona. Entre las víctimas hay una bebé de "aproximadamente dos años", agregó.

Tras los disparos, los atacantes "se dieron a la fuga", agregó el coronel.

La policía aún investiga sus paraderos y las circunstancias del tiroteo. Una de las motocicletas con las que se llevó a cabo el ataque fue hallada abandonada por las autoridades.

Las primeras indagaciones apuntan a "disputas internas entre estructuras delictivas", aseguró la policía en un comunicado.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defiende una política de mano dura contra el crimen organizado y declaró al país en conflicto armado interno contra las mafias.

Pero a casi dos años de la militarización del país, la violencia no cesa.

Las masacres y enfrentamientos armados en barrios y espacios públicos son habituales y el país cerrará el año con una tasa de homicidios récord de 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.

Ecuador cobró protagonismo en el narcotráfico internacional por su ubicación estratégica, como puerta de salida de cocaína colombiana y peruana que se vende en Europa y Estados Unidos.

En los últimos años se convirtió en el corredor más codiciado del Pacífico.