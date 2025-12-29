Un 2025 marcado por crisis y guerras: lo que deja el año y lo que se avizora para el mundo

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El destacado economista, geopolítico y catedrático, Eduardo Klinger, sostuvo la mañana de este lunes que el mundo ha vivido un año terrible, pese a que pareciera estar terminando un poco mejor de como inicio.

Sin embargo, dice todavía con muchas nubes y pronósticos muy feos para el año 2026.

“Digo que se ve un poquitito mejor, porque la masacre de Gaza se ha parado, no sé si está resuelto totalmente, pero se ha parado y la guerra de Ucrania pareciera estar encaminada a un final, pero aún hay mucha incertidumbre y amenazas para el próximo año”, afirmó durante una entrevista para el programa El Día.

Economista Eduardo Klinger aborda temas de geopolítica a nivel mundial y cataloga final de año.

“Trump habló con Putin ayer antes de reunirse con Zelenski y además, dijo una cosa que para Zelenski debió haber sido terrible: yo entiendo la posición de Rusia”, dijo.

El experto en geopolítica dice que sin importar lo que se piense sobre Putin como individuo, la realidad es que hay cosas objetivas y realidades; “Putin se ha enfrentado a una mediocridad de liderazgo europeo que es insólito”.

El economista avala la posición de Trump al decir que la guerra entre Rusia y Ucrania no debió haber empezado.

“Hay un odio europeo a Rusia de más de cincuenta años y ellos pensaron que era el momento adecuado para fragmentar a Rusia”, sostuvo.

Además, dijo que Rusia tiene 18 millones de kilómetros cuadrados, existen 22 repúblicas dentro y varias de ellas tienen autonomía, por lo que podrían varias de ellas ser viables como países; asegurando que fragmentar a Rusia para debilitarla es el mismo plan también contra China.

Con relación a las declaraciones ofrecidas por el jefe de inteligencia de Ucrania, Klinger, asegura son totalmente ciertas; “nunca en la vida el más débil ha impuesto condiciones”, refiriéndose a Zelenski.

Continuó diciendo durante su intervención, que Europa no soporta que Rusia quede como vencedora y que las propuestas de Trump ante Ucrania, son razonables, mantener una fuerza de 600 mil hombres y nada de entrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero Europa no quiere estos 600 mil hombres, dicen que son muy pocos.

Por su parte Francia tiene intereses globales, tropas en áfrica y demás, 67 millones de habitantes y tiene un ejército de 215 mil hombres, pero ellos quieren 800 mil, sin embargo, Alemania, la principal potencia Europea es más potencia que Ucrania y tiene más del doble de la población de Ucrania y tiene una fuerza armada de 210 mil.

Eduardo Klinger, dice que Trump lo dijo claro: No hay Otan para Ucrania, entonces ahora insisten en hacer una tregua, no un fin de la guerra, “quien no sabe que la tregua es para seguir armando a Ucrania; mientras tanto Rusia continúa ocupando casi el 30% del territorio de Ucrania, por lo que Donald Trump afirma debe dar por perdida la guerra”.

Economía

Con relación a los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que han tenido un impacto tremendo a nivel mundial, afectando de forma directa la economía.

Lucha de Venezuela y Estados Unidos contra las drogas



“La lucha contra la droga en EE.UU. está un poco equivocada, es verdad que tiene que combatir la producción, la distribución y la entrada, pero mientras halla demanda en todo hay oferta”, dijo el especialista.

En estados Unidos se calcula que hay unos 12 millones de consumidores y el Estado destina unos 40 mil millones de dólares anuales al combate de la misma, pero nunca se escucha que hayan atrapado o apresado a un capo en su territorio, según lo explico el catedrático.

Según estadísticas del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, en el año 2023 murieron 110,000 norteamericanos por sobredosis, y el año pasado hubo una reducción importante del 27% y murieron 80,000.

Pero lo que está matando en Estados Unidos es el fentanilo, no la cocaína, pero el problema es que el fentanilo es un medicamento que usan todas las ambulancias de EE.UU.

Eduardo alerta que ante la baja del fentanilo, han introducido un químico aún más fuerte que es el nitazeno.

¿Qué es el nitazeno?



Los nitazenos son una clase de opioides sintéticos extremadamente potentes, derivados de benzimidazol, que nunca fueron aprobados para uso médico debido a su alta toxicidad y riesgo de muerte.

En 2025, se han consolidado como una de las mayores amenazas de salud pública a nivel global, superando en potencia incluso al fentanilo.