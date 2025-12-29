Señalan que García Fermín está divorciado de la realidad dominicana

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El coordinador general del Proyecto «300 con Leonel» en esta ciudad, Geraldo Rosario, señaló que el actual miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin García Fermín, se encuentra muy divorciado de la realidad de la República Dominicana.

Rosario basa su criterio porque el alto dirigente del partido oficial califica de «infundadas» las recientes afirmaciones del presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, quien describió el país en «ruina» y sumido en una parálisis económica.

«Debemos recordarle al alto dirigente del PRM -indica Rosario- que no solo el expresidente Fernández hace dichos señalamientos». Las denuncias en el país son generalizadas sobre el alto costo de la canasta familiar, los precios de alimentos básicos han subido más del 100% en algunos productos desde 2020.

Superando con creces los aumentos salariales, lo que provoca un empobrecimiento acelerado y dificulta para cubrir necesidades básicas, especialmente durante las fiestas navideñas, afectando desproporcionadamente a familias de bajos ingresos y obligando a la gente a endeudarse.

Asimismo, la crisis eléctrica, en el transporte, el desempleo, la inseguridad, la corrupción como en ningún otro Gobierno, la falta de circulante, la debacle en el sector agropecuario, la hipoteca del país por el PRM romper récord en préstamos, figurando la RD entre las 10 economías de América Latina con mayor nivel de deuda pública (59.7 % del Producto Interno Bruto -PIB-), según recientes datos divulgados por Bloomberg Línea.

«No se puede jugar con la inteligencia del pueblo al querer desconocer nuestra realidad», indica Rosario. Exhortó a García Fermín poner los pies sobre la tierra y sus oídos en el corazón del pueblo para que conozca la realidad de nuestro país.

Asimismo, hizo un llamado a los dominicanos a seguir respaldando las causas que representa Fernández para que el país retome el buen camino, afirmando que la oposición coherente y propositiva del líder de la FP ha llevado a la población a un respaldo de altos niveles de simpatía hacia él.

Recordó que fue Leonel y la FP que denunciaron el fraude del SeNaSa y la mala operación del Metro ante el pasado «Black Out» que dejó a oscuras la RD por completo, desnudando la incapacidad de las actuales autoridades.

«Este final de año debe ser un tiempo de reflexión para los dominicanos y evaluar el gobierno que tenemos ahora y el que necesitamos tener cuando este finalice», concluyó Rosario.