Irán bajo fuego: los hechos más relevantes del conflicto al cumplirse un mes

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Este sábado se cumple un mes desde el comienzo de la guerra en Irán, iniciada por los bombardeos al país persa por Estados Unidos e Israel, y que se ha extendido a una docena de estados de Oriente Medio, afectando al mercado del petróleo y el gas.

En paralelo discurre la ofensiva israelí en el Líbano contra Hizbulá, la milicia chií que salió en defensa de Irán en los primeros días del conflicto.

Estas son los hechos más relevantes:

28 febrero.- EE. UU. e Israel bombardean Irán y matan al líder supremo Ali Jamenei. Irán responde con el lanzamiento de misiles y drones a países vecinos y cierra al tráfico el estrecho de Ormuz, ruta marítima clave por la que pasa una quinta parte del petróleo y gas mundial.

- Resulta bombardeada una escuela en el sur de Irán, con decenas de víctimas.

1 marzo.- Irán nombra un consejo de transición.

2 marzo.- Hizbulá se suma al conflicto de Irán e Israel bombardea las afueras de Beirut.

3 de marzo.- Irán entierra a las 165 víctimas del bombardeo contra una escuela en Minab, entre ellos menores, maestros y padres.

- La Media Luna Roja eleva a 787 los muertos en Irán.

- Israel informa de bombardeos sobre un complejo gubernamental en Teherán y de más de 1.000 incursiones aéreas.

- Un submarino de EE.UU. hunde un buque iraní frente a las costas de Sri Lanka con 180 personas a bordo.

- La Organización Internacional de Energía Atómica dice que no tiene evidencias de que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica.

Zona afectada por ataques al noroeste de Irán. APAP

4 marzo.- Trump recibe el apoyo del Senado en EE.UU.

- Las defensas aéreas de la OTAN intervienen al derribar un misil disparado desde Irán que se dirigía hacia Turquía.

5 de marzo.- Irán cifra en 1.230 los fallecidos. No ha vuelto a actualizar este balance.

6 de marzo.- La Guardia Revolucionaria advierte de una guerra prolongada y anuncia el uso de nuevas armas estratégicas. Se registran ataques con misiles iraníes contra Israel y sistemas de defensa en Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptan proyectiles y drones.

- Trump dice que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán.

7 de marzo.- Israel multiplica los ataques sobre Teherán y se reporta un incendio en el aeropuerto internacional de Mehrabad. Continúan los ataques iraníes contra Tel Aviv.

8 marzo.- Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, es elegido nuevo líder supremo de Irán.

9 marzo.- El barril de Brent llega a cotizar a 119,5 dólares durante la sesión.

11 de marzo.- Irán afirma haber lanzado su oleada de ataques “más dura y devastadora” contra objetivos en Israel y en el Golfo. Se reportan impactos contra instalaciones en Tel Aviv, Jerusalén y Haifa. La OMS informa de ataques contra redes sanitarias en Irán y Líbano.

- La Agencia Internacional de la Energía dispone la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo.

12 de marzo.- Mojtaba Jameneí se dirige por primera vez a la nación a través de un mensaje leído en televisión. Afirma que vengará a los muertos en la guerra, incluidas las niñas y niños del colegio en Minab.

13 de marzo.- EE.UU. autoriza la compra temporal de petróleo ruso varado en el mar a la India, y días después lo amplía a nivel global.

14 marzo.- Es atacada la isla iraní de Jarg, centro neurálgico de la industria petrolera de Irán.

- La Guardia Revolucionaria anuncia nuevas oleadas de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en el golfo Pérsico, incluidas Al-Dhafra (Emiratos Árabes Unidos) y Al Udeid (Catar). Arabia Saudí intercepta drones y Catar evacua zonas por precaución.

15 marzo.- La Guardia Revolucionaria iraní usa por primera vez el misil balístico Sejil en una nueva oleada de ataques contra objetivos israelíes.

16 marzo.- Kallas afirma sobre el conflicto en Irán: "Ésta no es nuestra guerra".

17 marzo.- Israel mata al jefe de la seguridad nacional de Irán, Alí Lariyani, y al comandante de la milicia paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani.

- Trump dice que la OTAN comete "un error muy tonto" por no apoyarlo.

18 marzo.- Israel ataca las instalaciones gasísticas de Pars Sur (South Pars), que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, y mata al ministro de Inteligencia, Ismail Jatib.

- Irán responde con ataques contra Emiratos Árabes Unidos y Catar, que provocan un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal instalación de gas natural licuado del país, así como en un depósito de combustible para aviones en Riad.

Guerra

19 de marzo.- Irán responde con ofensivas contra estructuras energéticas en Arabia Saudí, Catar y Kuwait, y lanza misiles contra la Quinta Flota de EE.UU. y objetivos energéticos israelíes.

- El Pentágono confirma que solicitará 200.000 millones de dólares adicionales al Congreso para continuar la guerra junto a Israel contra Irán.

21 de marzo.- Trump da un ultimátum a Irán de 48 horas para que abra el estrecho de Ormuz bajo amenaza de atacar las plantas de energía iraníes. Washington autoriza temporalmente la venta de petróleo iraní varado en el mar.

- Irán comienza el nuevo año persa bajo bombardeos.

22 de marzo.- La ONG opositora HRANA eleva el número total de fallecidos a más de 3.200.

23 de marzo.- Trump pospone el últimatum y dice que Irán quiere llegar a un acuerdo que podría llegar en los próximos cinco días. Irán niega que haya negociaciones.

- El precio del petróleo se desploma.

24 de marzo.- EE. UU. plantea a Irán una propuesta de 15 puntos para poner fin a la guerra.

- Irán denuncia daños en 114 sitios patrimoniales y 292 centros médicos por ataques de Estados Unidos e Israel.

- El Pentágono ordena el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas en Oriente Medio.

- El Ejército israelí prevé ocupar el sur de Líbano, donde ascienden a 1.072 los muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel.

25 de marzo.- Irán rechaza una propuesta de 15 puntos de Estados Unidos y presenta sus propias condiciones, entre ellas el cese total de las agresiones y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.