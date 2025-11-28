China asegura respeto mutuo en su cooperación con República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El embajador de China en República Dominicana, Chen Luning, respondió a las declaraciones de la nueva representante de Estados Unidos en el país, Leah Campos, quien aseguró que una de sus prioridades será “combatir la influencia china” en la región.

“La cooperación entre China y República Dominicana se basa en el respeto mutuo y en beneficios compartidos; no buscamos confrontación, sino desarrollo conjunto”, afirmó Luning, subrayando que la relación bilateral se centra en proyectos de inversión y comercio.

Tierras raras

Se ha destacado que República Dominicana es uno de los paises con mayores reservas de tierras raras, minerales estratégicos para la producción de tecnología, después de Ucrania. Este recurso ha despertado el interés de potencias extranjeras y coloca al país en el mapa de la disputa global por el control de insumos críticos.