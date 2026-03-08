¿Qué pasó esta semana? Resumen de las ediciones impresas del Hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 02 de marzo de 2026 hasta la edición de ayer sábado 07 de marzo de 2026.

Edición Impresa, lunes 02 de marzo del 2026

Entidades dotan ayuda afectados por lluvias

El Gabinete de Política Social dijo que entregó más de RD$25 millones en medicamentos e insumos médicos a las comunidades afectadas por las inundaciones en Gaspar Hernández, provincia Espaillat, “como parte de la respuesta inmediata ante la emergencia provocada por las intensas lluvias de los últimos días”.

Los medicamentos fueron donados, gracias al acuerdo de colaboración entre el Gabinete Social y la Fundación El Buen Samaritano.

Edición Impresa, martes 03 de marzo de 2026

Policía Nacional llega a 90 años y dice avanza reforma

El director de la Policía, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, afirmó ayer que la integridad y la moral de la institución no son negociables y que la verdadera reforma comienza en la conciencia de cada uno de sus miembros.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante la misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, en conmemoración del 90 aniversario de la creación de la entidad.

Edición Impresa, miércoles 04 de marzo de 2026

Primeros 199 especialistas para agilizar gestión pública y reducir burocracia

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) graduaron ayer a 199 servidores del Estado de 76 instituciones, que cursaron la Maestría en en Gestión Pública y Gobernanza, en una ceremonia que encabezó el presidente Luis Abinader, calificada como histórica.

“La formación y la capacitación de los servidores públicos no es un lujo ni es un complemento. Es una cuestión crucial para la profesionalización del Estado”, dijo el mandatario, en la ceremonia realizada en el Aula Magna de la UASD.

Edición Impresa, jueves 05 de marzo de 2026

Luis Abinader asegura el país avanza en investigación criminal

El presidente Luis Abinader afirmó que República Dominicana está dando un paso histórico hacia un modelo científico de investigación criminal, dejando atrás enfoques reactivos utilizados durante décadas en América Latina.

Al hablar durante la inauguración del Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, Ciencia e Innovación contra el Crimen, destacó que el encuentro marcará un antes y un después en la reforma policial, al convertirse en el eje de la modernización operativa del sistema de investigación en el país.

Edición Impresa, viernes 06 de marzo de 2026

Incertidumbre no crea temor en BCRD y mantiene perspectiva

A pesar del complejo entorno internacional marcado por el resurgimiento de la incertidumbre, las perspectivas de la economía dominicana para 2026 siguen siendo favorables, aunque los riesgos podrían estar a la baja, afirmó el el Banco Central.

La entidad proyecta un mayor dinamismo económico en este año que en 2025 en un contexto de estabilidad de precios, especialmente en la segunda mitad del año, cuando se disipen las presiones sobre los precios de alimentos y bebidas. “La recuperación gradual de sectores claves, el continuo flujo de inversión extranjera directa (IED), la mejora en los términos de intercambio y el buen desempeño del turismo seguirán impulsando el crecimiento y el empleo, pese a la incertidumbre global”, explicó el BCRD en un análisis de Página Abierta.

Edición Impresa, sábado 07 de marzo de 2026

Construirán en Playa Grande aeropuerto; invierten US$1,000 MM

Con una inversión que supera los mil millones de dólares el presidente Luis Abinader y la empresa Playa Grande, Discovery Land Company y Aman anunciaron ayer el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Playa Grande, en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, que dará acceso aéreo directo a la costa norte del país.

El anuncio fue hecho en un acto en Playa Grande en presencia del ministro de Turismo, David Collado; de Daniel Loeb, fundador y director ejecutivo de Third Point y representantes de los grupos de propietarios y administradores, incluyendo a Mike Meldman, de Discovery Land Company y el exastro de béisbol Álex Rodríguez.