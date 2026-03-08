Desde el Clásico Mundial hasta la guerra de Medio Oriente, estas fueron las más leídas de la semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Les traemos el top 10 de las noticias más leídas en la semana de periódico Hoy. Un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto.

1- INTRANT reanuda exámenes de licencias: conozca la aclaración que hizo a la población

Intrant

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que fueron retomados los exámenes teóricos y prácticos para todas las categorías de licencias de conducir, incluyendo la categoría 1 correspondiente a motocicletas, como parte del proceso de fortalecimiento y modernización del sistema nacional de licencias.

Con esta medida, el proceso de obtención de la licencia refuerza su carácter formativo y evaluativo, garantizando que cada solicitante no solo cumpla con los requisitos administrativos, sino que demuestre los conocimientos y habilidades necesarias para conducir de manera segura. La disposición aplica tanto para quienes gestionan su licencia por primera vez como para aquellos que deban completar el proceso establecido por la normativa vigente.

2- Ángel Martínez pide perdón a la familia Gutiérrez; le levantan la querella

La revisión de la medida de coerción impuesta al comunicador Ángel Martínez marcó un giro en el proceso judicial que enfrentaba tras una querella por presunta difamación e injuria presentada por el empresario Arnulfo Gutiérrez y su familia.

Martínez estaba sometido a tres meses de restricciones que incluían el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país.

3- ¡Llegó el equipo! Todo lo que debes saber sobre los juegos de RD vs. Detroit

Equipo dominicano

El ambiente está encendido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Hoy, lunes 2 de marzo de 2026, es un día histórico para el béisbol dominicano, ya que es la primera vez que nuestra selección del Clásico Mundial se reúne en casa para prepararse antes del torneo.

A continuación, te daremos toda la información importante sobre los partidos de República Dominicana contra los Tigres de Detroit.

4-Nueva Cédula RD: preguntas y respuestas clave explicadas por la JCE

cedula

La Junta Central Electoral (JCE) ha iniciado un proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, un documento que desde 2014 ha acompañado a los dominicanos en sus trámites oficiales y en el ejercicio del voto. Sin embargo, tras más de una década de uso, las autoridades consideran que este documento se ha vuelto vulnerable a manipulaciones y requiere ser sustituido por una versión más moderna y segura.

En una edición especial de JC el Podcast, la directora de comunicaciones de la JCE, Suedil León, junto al director nacional de cedulación, ingeniero Américo Rodríguez, respondieron las inquietudes más frecuentes de los ciudadanos sobre este proceso. Rodríguez explicó que el documento actual, aunque en su momento cumplía con altos estándares de seguridad, hoy es susceptible de alteraciones debido al avance de las tecnologías utilizadas por personas con fines fraudulentos.

5- Reacción de Al Horford tras ver hecha realidad su petición del multiuso en La Romana

All Horford

El destacado baloncestista de la NBA, Al Horford, agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por hacer realidad la construcción del techado multiuso “La Tribu de Quisqueya”, en La Romana.

“Presidente Luis Abinader, muchísimas gracias por estar tan pendiente del desarrollo deportivo en nuestro país y por impulsar el progreso de la juventud. Gracias por ese techado que nos regaló en La Romana, ahí en el barrio Quisqueya; eso es algo que será muy especial para la comunidad y para el desarrollo de muchos jóvenes”, manifestó Horford a través de un video.

6- ¿Cómo afectaría a la economía dominicana el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos?

Guerra medio oriente

Desde este fin de semana, la tensión geopolítica y económica mantiene en vilo al mundo tras el ataque “quirúrgico” de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares en Irán.

Aunque República Dominicana se encuentra geográficamente alejada del conflicto, no está exenta de los efectos colaterales que este podría generar, especialmente en el ámbito económico.

7- Seis años del primer caso de COVID-19 en República Dominicana: el día que cambió la historia sanitaria del país

Covid

Este 1 de marzo se cumplen seis años desde que la República Dominicana confirmó su primer caso de COVID-19, un hecho que marcó un antes y un después en la vida nacional y que dio inicio a uno de los capítulos más desafiantes de su historia reciente.

El paciente cero fue el ciudadano italiano Claudio Pascualini, quien había llegado al país el 22 de febrero de 2020 procedente de Italia, donde el virus ya se expandía con rapidez y afectaba a cientos de personas. Su caso fue confirmado por las autoridades sanitarias días después, en medio de una creciente alarma internacional por la propagación del nuevo coronavirus.

8- El verdadero día de la Policía Nacional: una precisión necesaria

El pasado martes 28 de octubre se celebraron 2 acontecimientos de importancia trascendental, el primero el aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi alma mater faro de luz y ciencia, donde conocí la libertad y derechos y allí mismo aprendí a defenderlo y con ese aniversario, la historia me recordaba que hace 17 años me había titulado de Licenciado en derecho, para dar paso al abogado, especialista en Derechos Humanos, en geopolítica y master en derecho civil y seguridad y defensa nacional, además se celebran los actos en ocasión del Día de la Policía Nacional.

Como cada año, la fecha convoca a la reflexión sobre el papel de una institución que, a pesar de las sombras que han marcado ciertos episodios de su historia, se encuentra hoy en proceso de transformación, reforma y dignificación

9- Reacciones jugadores y coaches equipo dominicano

Nelson Cruz

La contagiosa armonía existente en el conjunto dominicano se ha puesto de manifiesto entre todos los jugadores, coaches y staff técnico que conforman el equipo.

En esa tesitura, en esta entrega compartimos algunas impresiones de los principales protagonistas del equipo criollo

10- “Maravillado” por avances, ataques y destrucción Irán

Guerra medio oriente

El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió ayer, jueves, el rendimiento militar de las fuerzas armadas de su país en Irán y pidió no preocuparse por lo que venga después.

Durante una entrevista telefónica con el periodista Jonathan Karl de ABC News, el mandatario sugirió que deberían estar maravillados por el operativo militar llevado a cabo el fin de semana en Irán y al ser cuestionado sobre las consecuencias que esto puede traer dijo que deben olvidarse “de lo que viene después