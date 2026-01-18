Periódico HOY
¿Te perdiste una? Resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy
Estas fueron las noticias principales durante la semana del 12 de enero hasta el 17 de enero.
Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 12 de enero de 2026 hasta la edición de ayer sábado 17 de enero de 2026.
Lunes 12 de enero de 2026
Gobierno prioriza salud, educación y empleo este 2026
El Gobierno definió ayer los principales enfoques estratégicos que ejecutará este año, dando prioridad a áreas clave como salud, seguridad, agua, energía, educación, empleo, agricultura e institucionalidad, con el objetivo de lograr un impacto social tangible, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la eficiencia del Estado.
El País
Gobierno prioriza salud, educación y empleo este 2026
EMILIO GUZMÁN M.
Martes 13 de enero de 2026
Unidades caninas del FBI se integran búsqueda de niña
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer que no descansarán hasta dar con el paradero de la niña Brianna Genao, de 3 años de edad, desaparecida el 31 de diciembre en el municipio de Imbert, Puerto Plata, y precisó que la INL de la Embajada Americana y el FBI se han involucrado en la búsqueda con caninos, en coordinación con la Policía Nacional.
El País
Unidades caninas del FBI se integran búsqueda de niña
Tania Hidalgo
Miércoles 14 de enero de 2026
Waldys Taveras deplora Pacheco “desconozca” separación de poderes
El consultor en asuntos municipales y director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Waldys Taveras, define como grave error del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, utilizar el hemiciclo de ese cuerpo legislativo para rechazar cancelaciones de militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Gobierno.
El País
Waldys Taveras deplora Pacheco “desconozca” separación de poderes
Juan María Ramírez
Jueves 15 de enero de 2026
Morel Diplán plantea Iglesia tiene que ser más enérgica en abordar las desigualdades
Para monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo, en el país persisten muchas situaciones de desigualdad social y de pobreza que desde la doctrina social de la Iglesia Católica se debe abordar de forma más enérgica.
Almuerzo Corripio
Morel Diplán plantea Iglesia tiene que ser más enérgica en abordar las desigualdades
Odalis Mejía
Viernes 16 de enero de 2026
Jefe ONU: Mundo atraviesa un caos; urge una reforma
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ayer, jueves, ante la Asamblea General que el mundo atraviesa un “caos”, dominado por “conflictos, impunidad, impredecibilidad y desigualdad”, en un momento especialmente delicado para el organismo y su financiación.
El Mundo
Jefe ONU: Mundo atraviesa un caos; urge una reforma
EFE
Sábado 17 de enero de 2026
Caasd anuncia nuevas tarifas para los clientes comerciales
La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que el Consejo Directivo aprobó la actualización tarifaria dirigida exclusivamente a los clientes comerciales, industriales y gubernamentales, medida que no tiene impacto en los usuarios residenciales.