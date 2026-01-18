¿Te perdiste una? Resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 12 de enero de 2026 hasta la edición de ayer sábado 17 de enero de 2026.

Lunes 12 de enero de 2026

Gobierno prioriza salud, educación y empleo este 2026

El Gobierno definió ayer los principales enfoques estratégicos que ejecutará este año, dando prioridad a áreas clave como salud, seguridad, agua, energía, educación, empleo, agricultura e institucionalidad, con el objetivo de lograr un impacto social tangible, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la eficiencia del Estado.

Martes 13 de enero de 2026

Unidades caninas del FBI se integran búsqueda de niña

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer que no descansarán hasta dar con el paradero de la niña Brianna Genao, de 3 años de edad, desaparecida el 31 de diciembre en el municipio de Imbert, Puerto Plata, y precisó que la INL de la Embajada Americana y el FBI se han involucrado en la búsqueda con caninos, en coordinación con la Policía Nacional.

Miércoles 14 de enero de 2026

Waldys Taveras deplora Pacheco “desconozca” separación de poderes

El consultor en asuntos municipales y director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Waldys Taveras, define como grave error del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, utilizar el hemiciclo de ese cuerpo legislativo para rechazar cancelaciones de militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Gobierno.

Jueves 15 de enero de 2026

Morel Diplán plantea Iglesia tiene que ser más enérgica en abordar las desigualdades

Para monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo, en el país persisten muchas situaciones de desigualdad social y de pobreza que desde la doctrina social de la Iglesia Católica se debe abordar de forma más enérgica.

Viernes 16 de enero de 2026

Jefe ONU: Mundo atraviesa un caos; urge una reforma

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ayer, jueves, ante la Asamblea General que el mundo atraviesa un “caos”, dominado por “conflictos, impunidad, impredecibilidad y desigualdad”, en un momento especialmente delicado para el organismo y su financiación.

Sábado 17 de enero de 2026

Caasd anuncia nuevas tarifas para los clientes comerciales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que el Consejo Directivo aprobó la actualización tarifaria dirigida exclusivamente a los clientes comerciales, industriales y gubernamentales, medida que no tiene impacto en los usuarios residenciales.