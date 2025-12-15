China la hoja de ruta de la profundización de las relaciones

Creado: Actualizado:

Como ha hecho cada 8 años, noviembre de 2008 y de 2016, China publicó el pasado noviembre su nuevo documento que anuncia y guía el carril de profundización de la cooperación entre Latinoamérica y Caribe y China. Es la confirmación de la estrategia integral del desarrollo sino-latinoamericano y caribeño.

En el contexto del modelo de cooperación Sur-Sur China aporta al desarrollo de las naciones de acuerdo con sus intereses nacionales en un contexto de relaciones interestatales desprovistas de ideología y con pleno respeto a la soberanía de cada cual con miras a un futuro de desarrollo compartido e inclusivo.

En el prólogo del documento, China señala el derrotero por el que acompañará a Latinoamérica y Caribe destacando que impulsará “la Ini ciativa para el Desarrollo Global (IDG), la Iniciativa para la Seguridad Global (ISG), la Iniciativa para la Civilización Global (ICG) y la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG)”, “promoviendo a fondo la construcción conjunta de la Franja y la Ruta de alta calidad, abogando por un mundo multipolar igualitario y ordenado” en el que la globalización económica beneficie a todos y sea inclusiva. Hay consistencia y continuidad en la visión china sobre la región como se observa desde los enunciados de 2008 y de 2016.

Desde Beijing se diseñan proyectos de cooperación en ámbitos del “comercio, energía limpia, telecomunicaciones, financiamiento, salud, agricultura, educación y multilateralismo activo”.

Este año el flujo comercial debe haber superado ampliamente los 500 mil millones de dólares, las inversiones directas acumuladas rebasan los 160 mil millones en 20 años con más de 3500 empresas chinas operando en la región. China es primer socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Uruguay y segundo para toda la región.

Huawei y ZTE participan en el despliegue de redes en más de 20 países. En 2024 la inversión energética china en la región representó el 57% del total invertido globalmente con proyectos solares y aeólicos en Brasil, Argentina, Chile, Cuba y el Caribe.

Su presencia en el desarrollo de infraestructuras estratégicas es relevante en ferrocarriles, corredores bioceánicos, puertos y obras logísticas. Todo eficientiza los vínculos de la región con China, pero también potencializa las relaciones de la región con el resto del mundo.

El documento se debatirá en el IV Foro China CELAC que se realizará en Beijing en mayo 2026.