¿Te perdiste una? resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 08 de diciembre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 13 de diciembre de 2025.

Lunes 08 de diciembre de 2025

Luis Abinader, sobre caso Stephora Joseph y colegio Da Vinci: "Confiamos en el Ministerio Público"

El presidente Luis Abinader dijo este lunes que confía en el trabajo del Ministerio Público y el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), con la finalidad de evitar que se repitan casos como el de la niña de 11 años Stephora Joseph, que murió ahogada en el Colegio Leonardo Da Vinci, en Santiago.

"Es una pena, es una tragedia lo de esa niña. El Ministerio Público tiene que investigar y tomar las decisiones según la ley", dijo Abinader.

Martes 09 de diciembre de 2025

Ministerio Público somete 10 personas fraude $15,000 millones

El Ministerio Público solicitó anoche 18 meses de prisión preventiva para los 10 imputados de la comisión de un supuesto fraude que por unos RD$15,000 millones habrían cometido en el Servicio Nacional de Salud (Senasa), un entramado que, según el organismo, fue encabezado por su entonces director Santiago Marcelo Hazim y otros funcionarios de la institución.

El expediente de solicitud de medida de coerción en el que el órgano de persecución pide además que el caso sea declarado complejo, fue depositado en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Miércoles 10 de diciembre de 2025

Fallas permitirían aumente corrupción

Plazos insuficientes para casos complejos, influencia del poder político y económico y una estructura jurídica no adaptada a casos de gran escala, son tres de los grandes retos que enfrenta el país a la hora de combatir la corrupción, según Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Las observaciones las hizo durante su participación en el panel “Principales obstáculos en el combate a la corrupción”, que tuvo lugar en el primer Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción del Ministerio Público.

Jueves 11 de diciembre de 2025

Procuradora: caso Senasa comparable con quiebra banco

La Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, afirmó ayer que el fraude millonario cometido en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) es un caso “de alta prioridad” para el Ministerio Público, y dijo que continuarán trabajando en el “hasta que hayan sanciones penales ejemplarizadoras” para todos los responsables.

Consideró que el caso Senasa solo podría ser comparable con el que, en su momento, ocurrió en el país con el sistema bancario, y advirtió que el grupo de diez imputados y otros a ser incluidos en el proceso, serán los primeros en ser juzgados con el nuevo Código Procesal Penal (CPP).

Viernes 12 de diciembre de 2025

Fundación Rica premia por 5to año seguido labor social

La Fundación Rica celebró ayer la quinta entrega del premio Dr. Julio A. Brache Arzeno a la Sostenibilidad, con una ceremonia en la que fueron reconocidas destacadas organizaciones sin fines de lucro por su labor en favor de la soceidad en áreas salud, educación y medioambiente.

En el reglón de educación fue galardonada Fe y Alegría, organización que desde hace décadas trabaja con la formación de niños y jóvenes de comunidades vulnerables.

Sábado 13 de diciembre de 2025

Fraude Senasa habría sido gestado antes Hazim asumir

El entramado de corrupción investigado por el Ministerio Público en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) y que supuestamente le reportó al exdirector, Santiago Hazim, beneficios por más alrededor de RD$3 mil millones, producto de sobornos, chantaje y facturaciones falsas, habría sido gestado antes de ser designado como director ejecutivo de la institución.

Según el expediente de solicitud de medida de coerción contra los diez imputados en la Operación Cobra, antes de asumir formalmente sus funciones en el Senasa, Hazim “ya había articulado conexiones y compromisos económicos” preparados para explotarse desde el cargo que sabía le sería conferido.

