Hony Estrella e Ismael Almonte se unen como productores de “Los Amigos de Ellos Dos”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La reconocida comunicadora y actriz Hony Estrella y el productor Ismael Almonte anuncian su alianza como productores de la obra teatral “Los Amigos de Ellos Dos”, que se estrenará por primera vez en el Caribe del 13 al 22 de febrero de 2026 en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Esta colaboración creativa apuesta por un teatro contemporáneo, íntimo y cercano, que conecta con el público adulto a través de reflexiones sobre la amistad, la comunicación y los vínculos humanos.

La producción estará dirigida y adaptada por la multipremiada Judith Rodríguez, y contará con las actuaciones de Hony Estrella y Vicente Santos.

La puesta en escena incorpora un lenguaje accesible e inclusivo, y ofrecerá traducción simultánea en Lengua de Señas Dominicana (LSD) durante las funciones de los domingos, reafirmando su compromiso con la democratización y el acceso a la cultura.

🎭 Funciones: Del 13 al 22 de febrero | 8:00 p. m.

📍 Lugar: Sala Ravelo – Teatro Nacional Eduardo Brito

🎟️ Boletas: www.boleteria.com.do | Boletería del Teatro Nacional