Último mercado binacional, matizados por gran flujo de vehículos y contribuyentes

PEDERNALES.- Este lunes 29, el flujo de patanas, camiones, camionetas, cientos de trimotos y motocicletas en compras, ventas y descargas de miles de toneladas de mercancías y productos alimenticios convirtió el mercado de intercambio con Haití en un caos, donde el limitado acceso creó ambientes de tensión y desesperación.

Según muestran las imágenes, para poder llegar al mercado debido a los entaponamientos fue necesaria la intervención del influencer Gilberto Cepín, para dirigir el tránsito hacia el mercado de intercambio, debido a los cientos de vehículos, amas de casa, hombres y jóvenes que buscan no solo alimentos, también bebidas, ropas y otros artículos propios de la Navidad.

Se presume que los cientos de visitantes, así como aquellos que no tuvieron la oportunidad de preparar sus alimentos para la Nochebuena este 24, han acaparado la atención en compras tanto de este lado como del poblado haitiano de Anse-au-Pitre, Haití.

El mercado de intercambio, y a propósito del gran flujo de este día, ha visto un crecimiento en los últimos meses, con un aumento en las ventas y la incursión de comerciantes que se incorporan con nuevos negocios para brindar servicio hacia el comercio haitiano.