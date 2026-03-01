Las 8 noticias más leídas del HOY en la semana del 23 al 27 de febrero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 23 de febrero de 2026 hasta la edición de ayer viernes 27 de febrero de 2026.

1. Línea 2C del Metro de Santo Domingo: guía completa de estaciones, ruta y mucho más

Metro de Los Alcarrizos abrirá antes del 27 de febrero

La nueva Línea 2C del Metro de Santo Domingo fue inaugurado este martes 24 de febrero a las 3:00 de la tarde por el presidente Luis Abinader.

Esta extensión conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos, impactando directamente a miles de usuarios que se desplazan diariamente desde Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional.

2. Joel Santos advierte sanciones si hubo intervención humana en apagón

Joel Santos actualizó las informaciones sobre el evento.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, advirtió que se aplicarán sanciones si la investigación determina que hubo intervención humana en el reciente apagón nacional y afirmó que no se descarta la posibilidad de sabotaje en la falla que obligó a intervenir el sistema eléctrico nacional

3. Apagón en SDE: Estos son los sectores afectados por fallas en subestación

Apagón NacionalFuente externa

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó a sus clientes del sector Los Mina que debido a fallas en las líneas internas y externas de la subestación, se produjo la salida automática del interruptor correspondiente al transformador T01 de la Subestación Los Mina 138 kV, generando la interrupción del servicio eléctrico en diversos sectores de la zona.

4. De los drones a “El Costo de la Vida”: los 6 momentos más aplaudidos del segundo concierto de Juan Luis Guerra en 2026



Juan Luis Guerra

La segunda entrega del espectáculo de Juan Luis Guerra 4.40 confirmó que su repertorio no envejece y que la puesta en escena está a la altura de su legado. Entre nostalgia, tecnología y crítica social, hubo seis instantes que hicieron vibrar al público.

5. “Yo creía que su mamá estaba viva… pero era en la caja”: la historia que marcó a una fotógrafa dominicana

La historia de Arlenis Castillo como reportera gráfica

Arlenis Castillo tenía apenas 10 años cuando entendió que una fotografía puede convertirse en el único recuerdo que queda. Un joven de su pueblo llegó a su casa para pedirle que le hiciera una foto a su madre. Ella tomó su cámara sin imaginar que aquella sería su primera experiencia profesional… y una de las más impactantes de su vida.

6. ¿Qué piensan en RD sobre el fenómeno therian y el encuentro pautado el Día de la Independencia?

Muchos jóvenes se identifican como therian

El fenómeno therian gana terreno en República Dominicana e incluso tiene previsto un encuentro este 27 de febrero en el Parque Independencia, algo que no ha sido tomado de buena manera por algunos ciudadanos.

7. Apagón masivo afecta a República Dominicana

Apagón en República Dominicana

Diversas provincias de la República Dominicana resultaron afectados este lunes por una interrupción en el servicio energético o apagón masivo.

8. Tránsito lento: así avanzan los preparativos del Carnaval Dominicano que se celebrará en el Malecón de Santo Domingo

Preparativos para el Carnaval de Santo Domingo

Escenarios en construcción, columnas de hierro siendo amarradas, serpentinas multicolores ondeando y camiones descargando luces y estructuras. Así luce el Malecón de Santo Domingo mientras se afinan los detalles para el Carnaval del Distrito Nacional.