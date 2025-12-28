Condenan a 20 años a hombre que asesinó a un oficial de la FARD en Santo Domingo Este

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 20 años de prisión a un hombre que asesinó a un oficial de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), en un suceso ocurrido en la avenida Sabana Larga, del municipio Santo Domingo Este.

El órgano persecutor del delito demostró la culpabilidad de Alejandro Pigueiras Alcántara, quien la madrugada del 10 noviembre de 2024 asesinó al mayor Pablo Sosa.

Pigueiras Alcántara y Sosa se encontraban en un negocio de expendio de bebidas alcohólicas, ubicado en la avenida de San Isidro, en el que sostuvieron una discusión que provocó que el oficial abandonara lugar en compañía de una mujer que lo acompañaba, explica el expediente instrumentado por la fiscal Ivette Mateo.

Al percatarse de que Sosa había abandonado lugar, Pigueiras Alcántara, en compañía de otras personas, siguió a la víctima en dos vehículos en los que alcanzaron al oficial que se desplazaba en una motocicleta y obligándole a detenerse, aprovechando su situación de indefensión para agredirlo.

Fruto de los golpes que le propinaron, el mayor Sosa quedó postrado en el suelo, lo que aprovechó el ahora condenado para subir a su vehículo y atropellarlo, momento en el que sus cómplices emprendieron la huida, siendo Pegueiras Alcánta atrapado de manera infraganti por una patrulla que llegó al lugar de los hechos.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ana Basora, presentó al Tribunal suficientes elementos de pruebas que demuestran la responsabilidad penal del hoy condenado, en torno a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio voluntario.

Por determinación del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, que integran los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y Isaías R. Martínez, la condena deberá ser cumplida por el procesado en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.