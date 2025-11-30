Las más leídas de la semana del periódico Hoy: Aquí te las resumimos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Brisita Navideña: La nueva fecha de entrega del bono, más cerca que nunca

El Gobierno anunció la entrega de La Brisita Navideña.

El presidente Luis Abinader anunció este jueves la nueva fecha de entrega del bono navideño de RD$1,500, conocido como la Brisita Navideña. Aunque previamente se había informado que la entrega física de las tarjetas sería el 4 de diciembre, el mandatario precisó que el proceso iniciará mañana 28 de noviembre.

Este año se entregarán 2.5 millones de tarjetas, mediante un mecanismo híbrido que combinará depósitos digitales y entrega física.

1. ¿Qué implica el permiso otorgado por Abinader para reabastecer aviones estadounidenses en el Caribe?



El politólogo Luis González analizó la visita al país del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete , Hegseth, señalando que el objetivo principal fue solicitar a la República Dominicana un espacio para el reabastecimiento de combustibles y operaciones aéreas.

Según González, esta concesión otorgada por el presidente Luis Abinader se justifica en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Caribe. Sin embargo, advirtió que la presencia militar estadounidense en la región responde también a intereses estratégicos más amplios, que van más allá de la narrativa oficial.

2. Olivia Yacé renuncia a título de Miss Universo África & Oceanía 2025 tras triunfo de Fátima Bosch

Olivia Yacé renuncia a título de Miss Universo África & Oceanía 2025

La representante de Costa de Marfil, Olivia Manuela Yacé, anunció su renuncia al título de Miss Universo África & Oceanía 2025 luego de la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025. La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales, donde la reina de belleza y filántropa explicó que se aparta del cargo por motivos de valores personales.

En su mensaje, Yacé afirmó que su compromiso de ser una influencia positiva fue el motor de su decisión: “Este compromiso de ser una influencia positiva es lo que guía mi decisión de hoy. Alejarme de este rol reducido de Miss Universo África & Oceanía 2025 me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en el corazón”, expresó.

3. Varias personas denuncian haber "caído en la trampa de Dinero 3.0" de Mantequilla

Aplazan coerción a «Mantequilla» por petición de sus abogados

Wilkin García Peguero, conocido popularmente como Mantequilla, reaparece en el centro de la controversia tras ser denunciado nuevamente por ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de un esquema fraudulento similar al que lo llevó a prisión años atrás.

Bajo el nombre “Dinero 3.0”, García habría convencido a decenas de personas con promesas de retornos rápidos y supuestos cambios en su método financiero. Sin embargo, los denunciantes aseguran que entregaron sumas importantes de dinero sin recibir los beneficios prometidos.

4. Sanciones a Nicaragua impulsarían hub logístico dominicano

El Puerto Multimodal Caucedo está posicionado como centro logístico en el Caribe.

Habíamos planteado, en reciente entrega, que el anuncio de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de que ese país se encamina a imponer sanciones comerciales a Nicaragua —tras una investigación que concluyó que el Gobierno de ese país centroamericano, miembro del DR-Cafta, incurre en violaciones graves a los derechos laborales, los derechos humanos y al Estado de derecho— podría favorecer las exportaciones dominicanas, porque productos nuestros podrían competir más ventajosamente por diferencias de costos y en el acceso al mercado de la principal economía del mundo y ocupar espacios dejados por productos nicaragüenses.

5. La historia de Carlos Celestino, el hombre que decidió no rendirse

Carlos Francisco Celestino Olivo

6. En la cuadragésima sexta graduación de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), entre los 826 profesionales investidos, hubo un nombre que provocó un aplauso distinto. No porque recibiera una distinción especial, sino porque detrás de él existe una historia que ya inspira a toda la comunidad académica.

Carlos Francisco Celestino Olivo, de 41 años, recién graduado de la Maestría en Derecho Inmobiliario del Campus La Romana, es mucho más que un abogado o un docente. Es evidencia viva de que la voluntad supera cualquier herida, que la fe puede sostener a quien lo ha perdido todo y que la educación es, muchas veces, la tabla de salvación en medio de la tormenta.

7. Danilo Medina: “La cárcel de Las Parras sigue igual desde que la inauguré”

Danilo Medina

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, denunció este domingo que la cárcel de Las Parras, inaugurada durante su gestión, permanece sin cambios sustanciales y refleja el abandono institucional en materia penitenciaria.

El exmandatario también se refirió a la reciente presentación de la cárcel de La Nueva Victoria por parte del gobierno, asegurando que se trata de una obra concluida en su totalidad durante su administración.

8.Confían EE.UU. renovará incentivos sector textil

El sector privado dominicano está esperanzado de que los perimidos incentivos a la producción textil serán renovados en enero próximo.

Durante su participación como invitado en el Encuentro Económico de HOY, Fernando Capellán, presidente de Grupo M y del Parque Industrial Codevi, expresó que las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos no tienen oposición a la renovación de los programas Haitian Hemispheric Opportunity Through Partnership Encouragement (Hope) y Haiti Economic Lift Program (Help), por lo que solo se espera el apoyo de la Casa Blanca.

9. Bad Bunny regala canciones exclusivas y une fuerzas con Romeo Santos en Santo Domingo

Escenas del concierto de Bad Bunny

La segunda noche de Bad Bunny en el Estadio Olímpico Félix Sánchez se convirtió en un acontecimiento sin precedentes para la música en República Dominicana. Con el recinto abarrotado y un público que no dejó de corear cada canción, el artista puertorriqueño sorprendió al invitar al “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, en un momento que desató euforia colectiva.

El concierto, parte de su gira internacional, no solo reafirmó el poder de convocatoria del llamado “Conejo Malo”, sino también su vínculo con el país. “RD también es mi casa”, expresó Benito en medio del espectáculo, frase que fue recibida con ovaciones y que selló la conexión emocional con sus seguidores dominicanos.

10. Luis Abinader encabeza lanzamiento de Navidad 360 en Santo Domingo Este



Luis Abinader encabeza lanzamiento de Navidad 360 en Santo Domingo Este

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo el acto oficial de lanzamiento del programa “Navidad 360”, celebrado en el emblemático Faro a Colón.

La iniciativa busca llevar apoyo integral a las familias dominicanas durante las festividades de fin de año, con distribución de alimentos, actividades culturales y entrega de beneficios comunitarios.