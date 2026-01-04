Top de las más leídas en el HOY en la semana del 30 de diciembre al 2 enero: Año Nuevo 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A continuación, presentamos las noticias más leídas en el periódico HOY en la semana del 30 de diciembre al 2 enero de 2026.

Doctora dice la habrían obligado a “ceder” el 50 % acciones empresa

SeNaSa

El hostigamiento y desplazamiento a dueños legítimos de empresas era parte del accionar de la red empresarial destinada a “manipular programas de salud del Seguro Nacional de Salud”, según el expediente de solicitud de medida de coerción a los imputados en la Operación Cobra.

El 2026 llega con 12 feriados: cuáles se mueven, cuáles no y cuándo habrá fines de semana largos

Feriado

Después de un diciembre cargado de fiestas y celebraciones, enero suele arrancar con una pregunta colectiva entre los dominicanos: ¿cuándo es el próximo feriado?

Cientos celebran inicio de año con La Batalla de la Fe 2026

Batalla de la Fe

Miles de creyentes se congregaron este 1 de enero en el Estadio Olímpico Félix Sánchez para participar en la tradicional concentración evangélica “La Batalla de la Fe”, encabezada por los pastores Ezequiel Molina Rosario y Ezequiel Molina Jr.

República Dominicana recibirá el 2026 con lluvias y ambiente frío

Ambiente frio

República Dominicana se prepara para despedir el año bajo un ambiente lluvioso y con temperaturas más frescas de lo habitual. Una vaguada combinada con un sistema frontal marcará el fin de año en gran parte del territorio, provocando aguaceros moderados a fuertes en varias provincias.

Reforma fiscal, aranceles de Trump y más: las noticias económicas que marcaron el 2025

Donald Trump

El 2025 cerró con una agenda económica intensa para República Dominicana, marcada por debates fiscales, cambios en el comercio internacional y ajustes en sectores productivos. A continuación, un resumen de los hechos que definieron el año y sus implicaciones para el país.

Rally del Borracho en Santo Domingo: tradición, música y alegría para despedir el 2025

Rally del Borracho en Santo Domingo

El sector Don Bosco celebra este 31 de diciembre la edición número 55 del tradicional “Rally del Borracho”, una fiesta popular que reúne a miles de personas para despedir el año con música, baile y un ambiente de alegría colectiva.

Salario mínimo 2025 en RD: cuánto ganas según tu empresa y qué cambios vienen

Salario mínimo

La República Dominicana entra en una nueva etapa de ajustes salariales con la aplicación de la Resolución CNS-01-2025, que actualiza los salarios mínimos para empresas privadas según su clasificación, así como para sectores especiales como zonas francas, seguridad privada, hoteles, bares y restaurantes, y asociaciones sin fines de lucro.

Matrimonio infantil prohibido en República Dominicana: avances y retos tras la Ley 1-21

Cuando los niños se convierten en mercancías; el lastre del matrimonio infantil en la República Dominicana

El 30 de diciembre de 2020, la República Dominicana aprobó la ley que modificó el Código Civil y la Ley No. 659 sobre Actos del Estado Civil, prohibiendo de manera absoluta el matrimonio de menores de edad. La medida fue celebrada como un hito en la protección de los derechos de niñas y adolescentes.