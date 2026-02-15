Desde buques en Haití hasta Metro de Los Alcarrizos: lo más leído del periódico HOY del 6 al 13 de febrero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El frío intenso que azotó a República Dominicana, el pasaporte electrónico, patinetas eléctricas, revelaciones de Edwin Encarnación, el Metro de Los Alcarrizos, juicio preliminar contra Hugo Beras, Jochy Gómez y compartes y buques en Haití fueron de las más leídas en el periódico HOY.

¿Usas patineta eléctrica? Esto es lo que pagarías si circulas por la acera o excedes los 20 km/h

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció el reforzamiento de los controles y la fiscalización para garantizar el cumplimiento estricto de las normas que regulan el uso de patinetas eléctricas y otros dispositivos de movilidad personal en los espacios públicos del país, priorizando la protección del peatón y la seguridad vial.

Edwin Encarnación rompe el silencio: ¿Cómo sobrevivir a las tentaciones de las Grandes Ligas?

Edwin Encarnación

El ex pelotero Edwin Encarnación compartió algunas recomendaciones claves para evitar caer en los escándalos sexuales y los fraudes monetarios que han arruinado muchas carreras en Grandes Ligas.

"Lo fundamental en esto es la educación. ¿Qué educación recibe el pelotero cuando va creciendo? ¿Qué le enseñan en su casa? Eso es lo más importante. Muchos peloteros necesitan una guía que le ayuden a andar por el camino correcto", expresó Encarnación durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones del Grupo Corripio.

Dólar hoy: tasas de cambio del 7 hasta el 9 de febrero 2026

Dólar se debilitó a nivel global, pero la economía dominicana respondió con estabilidad cambiaria.

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, para este 07 de febrero de 2026, son de RD$ 62.4855/US$ y RDS 63.1157/US$, respectivamente, las cuales servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 09 de febrero de 2026.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Aplazan por tercera vez el inicio del juicio preliminar contra Hugo Beras, Jochy Gómez y compartes

Imputados IntrantGuillermo Burgos

Por tercera vez fue aplazado el inicio del juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochy), y otros procesados en la Operación Camaleón, acusados de incurrir en delitos de corrupción administrativa y crimen organizado.

Osiris De León: "El Parque Nacional Jaragua no es un patrimonio familiar"

Parque Jaragua incluye extensas áreas terrestres y marinasFuente externa

"El Narque Nacional Jaragua es un patrimonio ecológico nacional, y no un patrimonio económico familiar", aseguró este sábado el geólogo Osiris De León, luego de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenara excluir más de 12 millones de metros cuadrados de esa área, ubicados en la provincia Pedernales, para ser entregados a herederos de la familia Gadala María.

¿Cuándo comenzará a operar el Metro de Los Alcarrizos?

Metro de Los Alcarrizos abrirá antes del 27 de febrero

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reveló este jueves que la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conectará con el municipio de Los Alcarrizos, comenzará a operar antes del 27 de febrero.

Paliza destacó que este medio de transporte es "de alto impacto", ya que "gran parte del tiempo se pierde en traslados".

El frío se queda en RD por 5 días: ¿Cuándo será más intenso y a qué grado bajarán las temperaturas?

El frío se apodera del país esta semana. Foto/Fuente externa.

¿Guardaron los abrigos? El frío volvió a estacionarse en República Dominicana y se mantendría durante cinco a seis días, según los pronósticos meteorológicos.

Así lo explicó el analista meteorológico Jean Suriel, quien detalló que por segunda ocasión en menos de una semana incide sobre el país un nuevo sistema frontal, acompañado de una masa de aire polar, lo que provocará un descenso significativo de las temperaturas tanto en horas nocturnas como durante el día.

Despliegue naval de EE. UU. en Haití genera reacciones en República Dominicana

Barcos

Diversas personalidades, incluyendo figuras del ámbito militar, se han pronunciado respecto a la llegada a Puerto Príncipe, Haití, de los buques USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence, de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, como parte de la Operación Lanza del Sur.

Entre ellas figura el exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, quien consideró que el despliegue, ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tiene como objetivo principal combatir el narcotráfico en el vecino país.

Temblor de tierra causa pánico en Pedernales

Se registra temblor de tierra al este de República Dominicana

Un temblor de tierra se registró la madrugada de este jueves tanto en la provincia de Pedernales como en el vecino país Haití.

Según testimonios, el sismo ocurrió pasadas las tres de la madrugada y provocó pánico entre residentes que lograron sentirlo dentro de sus viviendas.

Con pasaporte electrónico RD inicia ruta a documentación digital y eliminación de visas

Lorenzo Ramírez, director de Pasaportes, muestra los tres modelos de libretas hoy Alexis monegro

Con el cambio al pasaporte electrónico, la República Dominicana inicia la ruta hacia la identidad digital y con ello aumenta la posibilidad de acceder a más países sin visados, como sería las naciones de Europa, conocido como el espacio Schengen.

Esto obedece a que el nuevo documento de viaje, cuyo renovación comenzará en este mes, tendrá 130 medidas de seguridad de 50 que tiene la libreta aún vigente. El mismo pasará a ser de una hoja laminada a un documento de policarbonato con un chip incrustado que guarda datos biométricos.