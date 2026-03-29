Desde hombre sin vida en el Jardín Botánico hasta boda de Omar Fernández: las más leídas en el HOY del 23 al 27 de marzo

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La tasa del dólar, eutanasia de Noelia Castillo, casamiento de Omar Fernández, Punta Catalina, npumeros de la lotería e identidad de hombre que falleció en el Jardín Botánico es de lo más leído en el periódico HOY en la semana del 23 al 27 de marzo de 2026.

Dólar hoy: conoce las tasas de compra y venta actualizadas para este 26 de marzo 2026

Dólar

El Banco Central de la República informó que la compra y venta del Dólar Estadounidense en este 26 de marzo de 2026, son de RD$59.3372/US$ y RD$59.9290/US$, respectivamente.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Muere Noelia Castillo, la paciente más joven en recibir eutanasia en España, tras años de sufrimiento

Noelia Castillo Ramos

Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años que había pedido la eutanasia, ha fallecido este jueves después de recibir la muerte asistida en su habitación de la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes. Noelia es la paciente más joven de España en recibir la eutanasia y la sexta paciente psiquiátrica de Cataluña en pasar por este procedimiento.

Un éxito en París y un acierto local para el país

Editorial

En el marco del impulso logrado por el presidente Luis Abinader a la cooperación bilateral con Francia en infraestructuras y transporte, República Dominicana acaba de acentuar su diversidad de asociación en varios órdenes con potencias occidentales solidarias y el logro inmediato de garantizar un financiamiento blando que dotará a Santo Domingo de un tren de monorriel que aumentará la capacidad local de transportación colectiva. Una ciudad afectada severamente por un lamentable vacío de medios eficientes para desplazamientos urbanos. Economía de tiempo al viajar con menos quema de combustibles fósiles contaminantes.

Omar Fernández ya es un hombre casado

Omar se casa con Alexia Rubio

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, contrajo matrimonio esta noche con Alexia Rubio, en una ceremonia íntima celebrada en la capital. El enlace reunió a familiares, amigos cercanos y figuras destacadas del ámbito político y social, quienes acompañaron a la pareja en este momento especial.

El evento se desarrolló en un ambiente de discreción y elegancia, reflejando el estilo sobrio que caracteriza al joven legislador.

Unidad 2 de Punta Catalina durará 41 días fuera de servicio por mantenimiento: ¿en qué consiste la parada?

se realizarán limpieza y escaneo de las paredes del hogar de la caldera 2, revisión general de equipos con especialistas del fabricante e inspecciones de sistemas eléctricos y de instrumentación y control.

Desde el 21 de marzo de 2026 y hasta el 30 de abril, la Unidad 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), se encuentra en la parada de mantenimiento de las 48 mil horas —el ciclo mayor de inspección del turbogenerador—, con una duración prevista de 41 días.

¿En qué consiste la parada?

A través de una nota de prensa, la entidad explicó que la ruta crítica de esta intervención incluye el desarme completo de válvulas de la turbina, inspección de rodamientos y el reemplazo de los discos de las válvulas de control por recomendación expresa de Ingeniería de GE.

Alerta en varias provincias: lo que se espera en las próximas horas

Alerta verde para siete provincias por vaguada

En vísperas de esta Semana Santa el Centro de Operaciones de Emergencias, COE emite este miércoles alerta verde para siete provincias del pais, debido a la incidencia de una vaguada.

Resultados de loterías del 22 de marzo: mira si ganaste

Números ganadores de las loterías

Nacional

Juega + Pega +

22 14 13 14 12

Gana Más

07 98 36

Lotería Nacional

05 57 33

Leidsa

Pega 3 Más

19 17 20

Loto Pool

08 10 14 16 22

Manny Machado en ruta firme hacia Cooperstown

MANNY MACHADO

Como cada nueva temporada del béisbol de las Grandes Ligas una gran cantidad de peloteros dominicanos buscarán alcanzar metas personales y logros estadísticos históricos en sus respectivas carreras.

En esta entrega analizaremos las principales metas del estelar tercera base de los Padres de San Diego, Manny Machado, de 33 años, y quien busca afianzar su ruta hacia el Salón de la Fama.

Hombre baja de vehículo y dispara contra un grupo: deja un muerto y varios heridos

Policía Nacional identifica presuntos autores de homicidio en el sector 27 de FebreroFuente externa

Una persona murió y otras dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada del lunes en el sector 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, presuntamente motivado por conflictos interdelincuenciales.

El fallecido es Yeuri Johansel Acosta, de 19 años, quien recibió heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, incluyendo el tórax, el brazo derecho y la cabeza, conforme al diagnóstico médico emitido por el centro de salud donde fue atendido. Mientras que los heridos son Albin y Yasmailin.

Dólar hoy: conoce las tasas de cambio del 21 al 23 de marzo 2026

Un dolar

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, desde este 21 de marzo de 2026, son de RD$59.7158/US$ y RD$60.1540/US$, respectivamente, las cuales servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 23 de marzo de 2026.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Policía identifica a hombre encontrado sin vida en acera del Jardín Botánico

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, identificó al hombre que fue hallado muerto la mañana de este lunes en la acera del Jardín Botánico, en la avenida República de Argentina, próximo a la avenida de Los Próceres, Distrito Nacional.

Se trata de Jacobino Ramírez Ramírez, de 73 años, quien falleció por causas naturales, según el informe preliminar de las autoridades.