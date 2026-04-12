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Desde lluvias intensas al aniversario del Jet Set: las más leídas en el HOY del 6 al 11 de abril
Las 8 noticias más importantes en la semana
Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 6 de abril de 2026 hasta la edición de ayer sábado 11 de abril de 2026.
Jet Set: historias que aún estremecen a un año de la tragedia
A un año del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, que dejó más de un centenar de muertos y cientos de heridos, las familias afectadas continúan reclamando justicia y reparación.
El País
Jet Set: historias que aún estremecen a un año de la tragedia
Lency Alcántara
Cómo agendar tu cita digital para la nueva cédula en la JCE
La Junta Central Electoral (JCE) ha implementado un sistema digital para facilitar el proceso de solicitud de la nueva Cédula de Identidad y Electoral. Este documento, fabricado en policarbonato con nueve capas fusionadas y más de 100 elementos de seguridad, es obligatorio para ciudadanos dominicanos mayores de edad y residentes legales extranjeros.
El País
Cómo agendar tu cita digital para la nueva cédula en la JCE
Lency Alcántara
¿Qué pasa en el clima cuando coinciden una vaguada y un sistema frontal?
Durante la temporada de invierno, varios frentes fríos afectan al Caribe, trayendo consigo aire fresco y lluvias. Sin embargo, cuando estos sistemas coinciden con una vaguada, el impacto puede ser mucho mayor.
El País
¿Qué pasa en el clima cuando coinciden una vaguada y un sistema frontal?
Lency Alcántara
COE confirma muerte de niña en Santo Domingo Oeste
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) confirmó este miércoles la muerte de una niña en Santo Domingo Oeste, luego de que una pared colapsara y le cayera encima durante las intensas lluvias que afectan la capital.
El País
COE confirma muerte de niña en Santo Domingo Oeste por derrumbe de pared
Lency Alcántara
Defensa Civil reporta muerte de adolescente en Santo Domingo Oeste
El director de la Defensa Civil en Santo Domingo Oeste, Fausto Hernández, confirmó este miércoles el fallecimiento de un adolescente de 14 años en la comunidad Tanque Azul, Hato Nuevo, Manoguayabo, como consecuencia de las fuertes lluvias que afectan la zona.
El País
Defensa Civil reporta muerte de adolescente en Santo Domingo Oeste
Lency Alcántara
Amplían horario de la Línea 2C del Metro de Los Alcarrizos
La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) anunció la ampliación del horario de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta con Los Alcarrizos, como parte de su período de marcha blanca gratuita.
El País
Amplían horario de la Línea 2C del Metro de Los Alcarrizos
Lency Alcántara
Lo que puede hacerte perder tu visa americana sin darte cuenta
La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo recuerda que las visas estadounidenses pueden ser revocadas en cualquier momento, incluso después de haber sido emitidas, si el titular deja de cumplir con los requisitos establecidos por la ley de inmigración.
El Mundo
Lo que puede hacerte perder tu visa americana sin darte cuenta
Lency Alcántara
Artemis II ya está en el espacio: la NASA inicia su histórica misión tripulada alrededor de la Luna
La NASA logró este miércoles 1 de abril de 2026 el esperado despegue de la misión Artemis II desde el Centro Espacial Kennedy, Florida, en una ventana de lanzamiento que comenzó a las 6:24 p.m. EDT (10:24 p.m. UTC).
El Mundo
Artemis II ya está en el espacio: la NASA inicia su histórica misión tripulada alrededor de la Luna
Lency Alcántara