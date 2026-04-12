Desde lluvias intensas al aniversario del Jet Set: las más leídas en el HOY del 6 al 11 de abril

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Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 6 de abril de 2026 hasta la edición de ayer sábado 11 de abril de 2026.

Jet Set: historias que aún estremecen a un año de la tragedia

Un año después del Jet SetElieser Tapia

A un año del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, que dejó más de un centenar de muertos y cientos de heridos, las familias afectadas continúan reclamando justicia y reparación.

Cómo agendar tu cita digital para la nueva cédula en la JCE

Nueva cédula de identidad de la República DominicanaFuente externa

La Junta Central Electoral (JCE) ha implementado un sistema digital para facilitar el proceso de solicitud de la nueva Cédula de Identidad y Electoral. Este documento, fabricado en policarbonato con nueve capas fusionadas y más de 100 elementos de seguridad, es obligatorio para ciudadanos dominicanos mayores de edad y residentes legales extranjeros.

¿Qué pasa en el clima cuando coinciden una vaguada y un sistema frontal?

Aguaceros. Archivo.

Durante la temporada de invierno, varios frentes fríos afectan al Caribe, trayendo consigo aire fresco y lluvias. Sin embargo, cuando estos sistemas coinciden con una vaguada, el impacto puede ser mucho mayor.

COE confirma muerte de niña en Santo Domingo Oeste

Niña

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) confirmó este miércoles la muerte de una niña en Santo Domingo Oeste, luego de que una pared colapsara y le cayera encima durante las intensas lluvias que afectan la capital.

Defensa Civil reporta muerte de adolescente en Santo Domingo Oeste

Cadaver

El director de la Defensa Civil en Santo Domingo Oeste, Fausto Hernández, confirmó este miércoles el fallecimiento de un adolescente de 14 años en la comunidad Tanque Azul, Hato Nuevo, Manoguayabo, como consecuencia de las fuertes lluvias que afectan la zona.

Amplían horario de la Línea 2C del Metro de Los Alcarrizos

Metro

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) anunció la ampliación del horario de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta con Los Alcarrizos, como parte de su período de marcha blanca gratuita.

Lo que puede hacerte perder tu visa americana sin darte cuenta

Visa

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo recuerda que las visas estadounidenses pueden ser revocadas en cualquier momento, incluso después de haber sido emitidas, si el titular deja de cumplir con los requisitos establecidos por la ley de inmigración.

Artemis II ya está en el espacio: la NASA inicia su histórica misión tripulada alrededor de la Luna

Misión Artemis II de la NASA

La NASA logró este miércoles 1 de abril de 2026 el esperado despegue de la misión Artemis II desde el Centro Espacial Kennedy, Florida, en una ventana de lanzamiento que comenzó a las 6:24 p.m. EDT (10:24 p.m. UTC).