Resumen de las ediciones impresas del Hoy del 19 al 24 de enero

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 19 de enero de 2026 hasta la edición de ayer sábado 24 de noviembre de 2026.

Edición impresa, lunes 19 de enero de 2026



Danilo Medina: ‘Gobierno ha perdido el rumbo’

El expresidente de la república y presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó que “el país luce sin rumbo, como si el Gobierno perdiera el rumbo en la dirección del Estado, con caída del crecimiento económico, caída de la demanda y caída de las ventas”. Refirió que hay RD$400 mil millones por préstamos, este año, para poder equilibrar el presupuesto, y eso -enfatizó- dispara más el incremento de la deuda.

Edición Impresa, martes 20 de enero de 2026

Popular evaluará 17 proyectos turísticos con inversión de US$2,300 MM

Madrid, España. El Banco Popular Dominicano ha llegado a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 con una agenda intensa: sostendrá 47 reuniones y evaluará 17 proyectos turísticos con una inversión superior a los US$2,300 millones que requerirán financiamientos cercanos a los US$1,300 millones, sumarían unas 7,500 habitaciones y generarían 6,000 empleos directos y 18 mil indirectos en las zonas norte y este del país.

Edición Impresa, miércoles 21 de enero de 2026

Día de la Virgen de La Altagracia, protectora de República Dominicana

Los dominicanos conmemoran hoy el Día de la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo, venerada por los católicos como la madre milagrosa desde hace 520 años y honrada con peregrinaciones por favores atribuidos.

El historiador e investigador Juan Daniel Balcácer pondera para los lectores del periódico Hoy el origen de la tradición. Mientras que el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora La Altagracia y regente de la Basílica de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, comenta el sentimiento mariano que protege a los dominicano.

Edición impresa, jueves 22 de enero de 2026

Obispo Higüey urge fomentar la cultura de la honestidad

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, advirtió ayer que urge trabajar por una cultura institucional cimentada en la honestidad, la transparencia y en la distribución justa y equitativa de los recursos públicos, durante la homilía con motivo del Día de la Altagracia, efectuada en la Basílica de Higüey.

Edición Impresa, viernes 23 de enero de 2026

Fiscal llama padres a no confiar hijos a nadie

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos afirmó ayer que la disciplina jamás debe confundirse con la humillación y el abuso físico hacia los niños, niñas y adolescentes y a no confiar su cuidado a nadie a propósito de las preocupaciones expresadas por la Iglesia Católica respecto a los abusos y a las desapariciones de menores en el país.

Ramos consideró legítima el desconcierto manifestado por el arzobispo coadjuntor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, el miércoles durante el sermón de la misa en honor a la Virgen de la Altagracia, al señalar que la Iglesia es un espacio en el que las personas expresan lo que les duele y les preocupa.

Edición Impresa, sábado 24 de enero de 2026

República Dominicana cierra Fitur 2026 con promesas de inversión por RD$855,600 millones

La banca de la República Dominicana cerró ayer sus negociaciones en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 captando US$13,370 millones (RD$855,680 millones) en proyectos de inversión que aportarán al país al menos 10,000 nuevas habitaciones que ya están confirmadas para los próximos tres años y permitirá recibir anualmente 500,000 turistas más.