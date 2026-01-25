Desde Fitur hasta Juan Pablo Duarte. Top de las más leídas del Hoy: ¿Te perdiste alguna?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del Periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

1- Bancos negocian inversiones por US$4 mil millones en Fitur

David Collado

El ministro de Turismo, David Collado, inició su primera jornada en la Feria Internacional de Turismo de Madrid con una rueda de prensa en la que aseguró que las expectativas de este año son muy altas, ya que los tres bancos patrocinadores están haciendo contactos para lograr una inversión que superarían los US$4 mil millones, mientras que el grupo Meliá se unirá a la familia Rainieri para construir un hotel de 500 habitaciones en Miches.

2-Preocupación en Bonao por anuncio de cierre de fábrica

Bonao

Una gran preocupación ha generado en la población y en diversos sectores el anuncio del cierre de las operaciones de la empresa textil Hanesbrands Dos Ríos, ubicada en este municipio.

De materializarse esta situación, representaría un duro golpe para la economía local, ya que Bonao aún enfrenta las consecuencias del cierre de la empresa minera Falconbridge Dominicana, lo que provocó la pérdida de unos 1,800 empleos directos e indirectos, lo que ha provocado una notable reducción de la actividad económica en la provincia Monseñor Nouel.

3- Águilas Cibaeñas responden a LIDOM tras anulación de partido contra Toros del Este

Leody Taveras, de las Aguilas Cibaeñas, anota en un partido ante los Leones del Escogido.

Las Águilas Cibaeñas reaccionaron con firmeza ante la decisión de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) de anular el partido frente a los Toros del Este y repetirlo. En un comunicado oficial, el club calificó la medida como “sorprendente y desproporcionada”.

“El Gobierno de la liga ha tomado una decisión que no guarda proporcionalidad con el supuesto error administrativo”, señala el documento. El equipo insiste en que el juego se ganó en el terreno y que la sanción no corresponde a la magnitud del hecho.

4- Camacho rechaza “presión” para liberar Hazim, pronto caerán otros

Santiago Hazim y otros imputados llegaron fuertemente custodiados a la corte.

El Ministerio Público someterá “lo antes posible” a los demás involucrados en el entramado de corrupción que desde el Seguro Nacional de Salud (Senasa) desfalcó al Estado con más de RD$15,000 millones.

Por el caso, hasta ahora hay 10 personas bajo medida de coerción, incluido el exdirector, Santiago Hazim y varios exfuncionarios de la institución.

5- Trabajar en días feriados: ¿Qué establece el Código laboral dominicano?

TrabajarGetty Images

Los trabajadores que laboran durante días feriados en la República Dominicana tienen derechos específicos establecidos en el Código de Trabajo, diseñados para garantizar una compensación por su servicio en fechas no laborables.

Según la legislación vigente, todo empleado que trabaje en un día feriado legal tiene derecho a recibir el doble del salario ordinario correspondiente a ese día.

6- Pasaporte Electrónico dominicano: cómo solicitarlo y qué hacer si viajas antes del 19 de febrero

Pasaporte electronico

La Dirección de Pasaportes anunció que a partir del 19 de febrero de 2026 comenzará la captura de datos biométricos y la emisión del nuevo Pasaporte Electrónico, marcando un avance tecnológico en los servicios de documentación oficial.

Este nuevo documento incorpora mayores estándares de seguridad y moderniza el sistema de identificación nacional, alineándose con las prácticas internacionales de control migratorio.

7- Manny Ramírez con baja votación en su último año en las papeletas de votación para el Salón de la Fama

Manny Ramírez

A juzgar por los resultados de las votaciones de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés), todo luce indicar que Manny Ramírez será eliminado de las papeletas de votación en su décimo y último año para poder lograr obtener el mínimo requerido (75 %), a fin de ser electo al Salón de la Fama de Cooperstown.

Hasta el momento se han hecho públicas 215 boletas, las cuales representan el 50.7 % de un total de 424 boletas. Se necesita un mínimo de 318 boletas (75 %) para ser electo.

8- Padre de Brianna Genao: “No buscamos presionar, pedimos apoyo por todos los niños desaparecidos

Brianna Genao

Con profundo dolor y esperanza, familiares y comunitarios realizaron este domingo una marcha en demanda de respuestas ante la desaparición de la niña Brianna Genao, de tres años, ocurrida recientemente en la provincia.

Durante la manifestación, el padre de la menor, Carlos Manuel Genao, expresó la angustia que atraviesa la familia y aclaró que la convocatoria no buscó presionar a las autoridades, sino visibilizar la situación de todos los niños desaparecidos en el país y pedir solidaridad

9- La Unión Europea da apoyo a Dinamarca y Groenlandia

Antonio Costa y Ursula von der Leyen

Los países de la Unión Europea (UE) reafirmaron su “pleno apoyo” a Dinamarca y Groenlandia tras la escalada de tensiones con Estados Unidos, y advirtieron que cuentan con “el poder y los medios” para defenderse ante cualquier forma de coerción, al término de la cumbre celebrada en Bruselas.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete manifestaron así su unidad frente a la crisis de las relaciones transatlánticas en la cumbre convocada con urgencia el pasado fin de semana para abordar las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, contra los países que mostraron reticencias contra su voluntad de controlar la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca.

10- Frases célebres de Juan Pablo Duarte y su significado

Juan Pablo Duarte

Este 26 de enero se conmemora el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, un joven que, aunque nació bajo un régimen de opresión, cultivó desde temprano ideales de libertad que se materializaron el 27 de febrero de 1844, cuando la República Dominicana alcanzó su independencia.

Su pensamiento marcó de forma definitiva la historia del país y sus frases, aún vigentes, continúan evocando los valores de soberanía, dignidad y amor por la patria.

