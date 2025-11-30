Resumen de las ediciones impresas del Hoy del 24 al 29 de noviembre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 24 de noviembre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 29 de noviembre de 2025.

Lunes 24 de noviembre

Confían EE.UU. renovará incentivos sector textil



El sector privado dominicano está esperanzado de que los perimidos incentivos a la producción textil serán renovados en enero próximo.

Durante su participación como invitado en el Encuentro Económico de HOY, Fernando Capellán, presidente de Grupo M y del Parque Industrial Codevi, expresó que las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos no tienen oposición a la renovación de los programas Haitian Hemispheric Opportunity Through Partnership Encouragement (Hope) y Haiti Economic Lift Program (Help), por lo que solo se espera el apoyo de la Casa Blanca.

Martes 25 de noviembre

Expertos analizan la violencia contra la mujer desde una mirada preventiva y científica

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la República Dominicana, las estadísticas revelan que lamentablemente 49 mujeres han perdido la vida, víctimas de feminicidiosdurante este 2025. “Con relación al año pasado estamos prácticamente al mismo nivel en cuantos a cifras se refiere. Este año no ha terminado y tengo para decirles que, por experiencia en estos últimos meses, por motivos culturales y por el abuso excesivo del alcohol, previo a las fiestas de Navidad y de Fin de Año, nuestras unidades se llenen de violencia de género, por lo que los números de feminicidios tienden a aumentar para estas fechas”, la predicción es de Rosa Yudelka de los Santos, representante del ministerio Público en materia de violencia de género, quien participó en el conversatorio “Hagamos de la no violencia un compromiso de todos” patrocinado por el periódico Hoy y que tuvo como escenario el auditorio de la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Miércoles 26 de noviembre

Presidente Abinader entrega equipos mecanización arroz

El Presidente Luis Abinader entregó ayer al ministro de Agricultura, Limber Cruz, 44 maquinarias para mejorar el riego y la producción de arroz, con una inversión superior a RD100 millones de pesos. La entrega fue en el parqueo de la sede del Ministerio de Agricultura, se informó. A este reportero no lo dejaron entrar a cubrir el acto.

Jueves 27 de noviembre

Gobierno concede a EE. UU. uso base aérea y aeropuerto

Tras concluir una reunión con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, como parte de su primera visita oficial al país, el presidente Luis Abinader informó que, ante la amenaza del narcotráfico, autorizó a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el aeropuerto Internacional de Las Américas para la operación logística de aviones en el reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico.

Viernes 28 de noviembre

Cerveza Corona sería producida en República Dominicana

El presidente Luis Abinader recibió la visita de ejecutivos de Anheuser-Busch InBev, empresa productora de la cerveza mexicana Corona, quienes le informaron que República Dominicana fue seleccionada como sede para la producción de esta icónica marca de cerveza.

Una nota de la direccion de comunicaciones de la Presidencia indica que el mandatario felicitó Jean Jereissati, CEO de Zona Middle Américas AB Inbev, Fabián Suárez, presidente de CND y Luis Álvarez y Jochi Pérez, ejecutivos de Anheuser-Busch InBev por la decisión y resaltó la connotación de esta inversión para el crecimiento de la economía local y la generación de empleos.

Sábado 29 de noviembre

Los comercios se dinamizan con el Black Friday

Las principales plazas comerciales, tiendas y marcas de República Dominicana registraron ayer viernes un notable dinamismo con motivo del Black Friday, un día de ofertas que ya se ha convertido en una tradición nacional para consumidores y comercios.

Durante un recorrido de HOY por Tiendas Corripio, Plaza Lama, La Sirena y los centros comerciales Ágora Mall y Galería 360, se evidenció un ambiente vibrante, pasillos repletos y una actividad comercial constante. Los descuentos llegaron en algunos casos hasta un 70%, especialmente en electrónicos, ropa, zapatos, joyería, cosméticos y tecnología.

