Top 10 noticias más leídas en el HOY del 14 al 19 de diciembre: desde Senasa hasta Nochebuena

El periódico HOY te muestras las 10 noticias más leídas en la semana del 14 al 19 de diciembre. Desde el presunto desfalco en Senasa hasta cómo calcular el presupuesto de la cena de Nochebuena, aquí te dejamos lo preferido por los lectores.

Educación anuncia receso escolar desde el 19 de diciembre y retorno el 7 de enero 2026

¡De vuelta a clases! Minerd llama a enviar estudiantes a la escuela

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que el primer período del Año Escolar 2025-2026 concluirá el viernes 19 de diciembre, fecha en la que iniciará oficialmente el receso navideño para todos los centros educativos del país.

La institución precisó que la docencia se retomará el miércoles 7 de enero de 2026, conforme al calendario escolar vigente, por lo que exhortó a las familias a garantizar que los estudiantes regresen a las aulas con puntualidad desde el primer día.

Albert Pujols se arrepiente y pide disculpas a Canó y Emilio Bonifacio

Albert Pujols es humano y como tal admite sus errores, pide disculpas y mira hacia el futuro.

En días pasados descartó radicalmente a Robinson Canó y Emilio Bonifacio para el Clásico y eso cayó mal en algunos sectores.

Se estimó que Canó merecía consideración, al igual que Bonifacio. Uno por lo hecho en el Clásico, y el otro por su legado en Lidom.

MP: Ningún médico forense ha acreditado condición de salud que ahora alega Santiago Hazim para evadir prisión

Durante el conocimiento de la medida de coerción por corrupción administrativa a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy no fue acreditada ante el juez por ningún médico forense la supuesta situación de salud que alega el imputado con el propósito de evadir la prisión preventiva que se corresponde a la gravedad y magnitud de los hechos cometidos en perjuicio de todos los afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

“La condición de salud que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense”, indica el Ministerio Público.

Operación Colibrí: condenan a ocho por tramitar documentos falsos en la Junta Municipal

Operación Colibrí | Tres detalles sorprendentes de cómo funcionaba la «red»

Luego de acoger la aplicación del procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público, un juez de instrucción de Santiago condenó en juicio abreviado, y a penas de 6, 5 y 3 años de prisión, a ocho personas procesadas a partir de la Operación Colibrí, la cual enfrentó la red que tramitó miles de documentos falsos, públicos y privados.

En el juicio fueron condenados a seis años de prisión Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas, mientras que Yanuel Morales Rodríguez (Google) fue sentenciado a 5 años y José Carlos Montero a 3 años de prisión, quienes aceptaron su culpabilidad en el caso durante el proceso penal abreviado realizado por las fiscales litigantes Esther María González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE), y Liliana Guillén, en representación de la Fiscalía de Santiago.

Buena propuesta: Cambiar autopista por tren

La Fundación Ecológica Tropical plantea que, en lugar de construir la Carretera del Ámbar, para comunicar las provincias de Santiago y Puerto Plata, atravesando la importantísima Cordillera Septentrional, sería mejor instalar un tren de pasajeros y cargas, que ahorra tiempo y costos. La entidad ecologista argumenta que el impacto ambiental seria muy severo a uno de los ecosistemas más sensibles y estratégicos de la República Dominicana, que aceleraría la deforestación, fomentando el conuquismo, y provocando la fragmentación de hábitats críticos, que sustentan especies endémicas y amenazadas. Además, dañarían esenciales cuencas hidrográficas que suministran agua a numerosas comunidades.

El dólar en República Dominicana: Tasas de cambio actualizadas este 14 de diciembre

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, este domingo 14 de diciembre de 2025, son de RD$63.1943/US$ y RD$63.7202/US$, respectivamente.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Caso Senasa: así se ejecutó el traslado de los imputados a sus lugares de coerción

El imputado Eduardo Read Estrella fue trasladado este lunes a su residencia para cumplir prisión domiciliaria, luego de que el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impusiera medidas de coerción en su contra por el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El tribunal dispuso además impedimento de salida del país y la presentación de garantías económicas, como parte del proceso judicial que desarrolla el Ministerio Público.

Caso Senasa: Hazim y otros acusados de corrupción enfrentarán medidas de coerción este domingo

Ministerio Público asegura que Hazim Albainy encabezó un entramado corrupto para beneficiarse del Senasa

El Ministerio Público consideró la prisión preventiva como la medida de coerción más adecuada para aplicar en el caso de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros implicados en el entramado de corrupción que se benefició del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en perjuicio de una entidad que brinda servicios sanitarios a millones de dominicanos, en especial a los de los estratos socioeconómicos más bajos de la población.

3 imputados de la Operación Cobra confesaron en el tribunal que pagaron sobornos a funcionarios del Senasa

Este jueves, en el conocimiento de la medida de coerción solicitada a raíz de la judicialización de la Operación Cobra tres de los imputados admitieron ante el juez que pagaron sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otros funcionarios de esa entidad estatal.

“Esta medida de coerción ha sido de tal magnitud que tres de los imputados han admitido su participación en los hechos y han admitido también su colaboración al Ministerio Público”, dijo la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

¿Cuánto cuesta la cena de Nochebuena 2025? Calculadora para estimar tu presupuesto

Con la misión de determinar el precio de la cena de este 24 de diciembre, el Periódico HOY realizó un recorrido por mercados y supermercados del Gran Santo Domingo, lo que nos permitió estimar de Nochebuena en un bufé para cinco personas.

También consultamos a comerciantes del Mercado Nuevo de la Duarte, quienes explicaron que la mayoría de los productos para realizarla han mantenido su precio, exceptuando la zanahoria y el ajo.