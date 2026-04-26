Desde fallas en el Metro hasta nueva cédula: lo más leído en el HOY en la semana del 19 al 25 de abril

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La nueva cédula, el dólar, estrecho de Ormuz, fallecimiento de Paloma Bonilla, trágico accidente en la autopista 6 de Noviembre y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, forman parte de las 10 noticias más leídas en esta semana en el periódico HOY.

Dólar hoy: tasas de compra y venta actualizadas para este 21 de abril 2026

Un dolar

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, para este 21 de abril de 2026, son de RD$59.5553/US$ у RD$60.3449/USS$, respectivamente.

República Dominicana reclama derecho internacional pasar Ormuz

Palacio Nacional

República Dominicana remarcó ayer que el derecho a la navegación constituye un “principio esencial” del orden internacional contemporáneo, en medio de las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz.

“El acceso libre, seguro y continuo a las rutas marítimas resulta indispensable para garantizar la comunicación entre las naciones, el abastecimiento oportuno de bienes y servicios, y la sostenibilidad de las actividades comerciales”, subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano

Muere Paloma Bonilla: su historia que marcó a muchos dominicanos

Paloma Bonilla

Falleció este miércoles Paloma Bonilla, la influencer dominicana conocida por su historia de superación tras quedar en silla de ruedas a causa de una presunta mala práctica médica.

“Paloma fue una persona llena de luz, amor y bondad, cuya vida dejó una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla”, indicó el comunicado publicado en sus redes sociales.

Tres tipos de cédula en República Dominicana: qué cambia en cada una

Cédula de identidad (para menores, militares y policías).

La República Dominicana inició la emisión de la nueva cédula de identidad para 9.4 millones de ciudadanos, la cual tendrá distintos formatos según el tipo de usuario.

La Junta Central Electoral (JCE) explicó que existen diferencias entre la cédula de identidad y electoral, la de menores de edad, militares y policías, y la de extranjeros residentes, tanto en diseño como en el contenido que incluyen.

No debían estar ahí: las decisiones que marcaron la tragedia en autopista 6 de Noviembre

Camión de carga se vuelca en la autopista 6 de NoviembreFuente externa

Las víctimas que murieron tras ser impactadas por un camión de carga que se deslizó en la autopista 6 de Noviembre, a la altura del cruce de Hatillo, en San Cristóbal, tenían algo en común: en ese momento, no debían estar en ese lugar.

Francia Isabel Marte, conocida como Morelia, estaba embarazada. Murió junto a su hijo de cuatro años, Matías Ascencio.

Pastor Molina respalda a Trump en su ataque a Irán, critica al Papa León XIV

Pastor Ezequiel Molina.

Ezequiel Molina, pastor y presidente de La Batalla de la Fe, declara su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su accionar bélico ante Irán, en la guerra comercial y territorial que involucró a Israel, en Medio Oriente, tras criticar al papa León XIV y tildarlo de actuar a favor del islam.

Preguntado por este diario acerca de si considera que Trump debería buscar el diálogo con Irán para evitar los derramamientos de sangre y muertes en Medio Oriente, dijo: “Bueno, yo tengo una postura rara. Yo veo que este Papa (León XIV, hala más para el comunismo, para la izquierda, que para la iglesia”.

Irán rechaza nuevas negociaciones con EE.UU. ante "exigencias excesivas"

Bandera de Irán

Irán no ha aceptado por el momento la celebración de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos debido a lo que considera “exigencias excesivas” de Washington y al bloqueo naval estadounidense contra el país, informó este sábado la agencia Tasnim, citando a una fuente anónima iraní.

“Irán ha subrayado que la ausencia de demandas excesivas por parte de Estados Unidos es una condición principal para continuar las negociaciones; de lo contrario, no está dispuesto a perder tiempo en conversaciones prolongadas e infructuosas”, dijo la fuente a la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Renovar la cédula: 7 cosas que debes saber para hacerlo sin contratiempos

Nueva Cédula

La renovación de la cédula de identidad y electoral es, más que un trámite administrativo, un paso esencial en la vida ciudadana. Se trata del documento que nos identifica, nos permite ejercer derechos y acceder a servicios, y que nos conecta formalmente con el Estado.

Por eso, participar en este proceso no solo es necesario, sino también una responsabilidad compartida. Sin embargo, como suele ocurrir con los procesos masivos, surgen dudas, inquietudes y, en ocasiones, errores que pueden evitarse con información clara.

Líneas 1 y 2 Metro de Santo Domingo fuera de servicio; ¿qué está pasando?

Metro de Santo Domingo

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informa a la ciudadanía que las Líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo se encuentran temporalmente fuera de servicio debido a una falla eléctrica.

Se recomienda a los usuarios tomar vías y medios de transporte alternativos mientras las autoridades correspondientes trabajan en la pronta solución de la situación.

Cómo agendar tu cita digital para la nueva cédula en la JCE

Nueva Cédula

La Junta Central Electoral (JCE) ha implementado un sistema digital para facilitar el proceso de solicitud de la nueva Cédula de Identidad y Electoral. Este documento, fabricado en policarbonato con nueve capas fusionadas y más de 100 elementos de seguridad, es obligatorio para ciudadanos dominicanos mayores de edad y residentes legales extranjeros.