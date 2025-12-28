Top de las más leídas en el HOY en la semana del 22 al 26 de diciembre: desde la nueva cédula hasta Senasa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A continuación, presentamos las noticias más leídas en el periódico HOY en la semana del 22 al 23 de diciembre. Temas como la nueva cédula, caso Senasa, Navidad y hoyo financiero en el Reservas fueron de los preferidos por los lectores.

Características de la nueva cédula de identidad de la República Dominicana

Nueva cédula de identidad de la República DominicanaFuente externa

La Junta Central Electoral (JCE) presentó este jueves el diseño oficial, las especificaciones técnicas y el cronograma de implementación de las nuevas cédulas de identidad y electoral, así como la cédula de identidad para extranjeros.

Vehículo de Hazim dejó huellas indelebles en Operación Cobra

Lincoln Navigator Premier 4WD 2020 adquirido por el exdirector del Senasa, Santiago Hazim.

El vehículo marca Lincoln, Modelo Navigator Premier 4WD, año 2020, de seis cilindros y cinco puertas, color plateado, adquirido por el exdirector del SeNaSa, Santiago Hazim Albainy por la suma de US$100,000 cuando la tasa de cambio oficial promediaba el 53 x 1, se ha constituido en una prueba determinante para el Ministerio Público.

Con el mismo, el órgano de persecución afirma probará en los tribunales el supuesto enriquecimiento ilícito y operación de lavado de activos del exdirector del SeNaSa, Santiago Hazim Albainy.

Así lo plantea el órgano de persecución en el expediente de solicitud de medida de coerción contra el primer grupo de 10 imputados sometidos por el fraude de más de RD$15,000 millones que habrían cometido el exfuncionario y principal imputado en Operación Cobra..

La Navidad de una familia venezolana: del sueño americano a la pobreza

El segundo mandato de Trump ha frustrado las esperanzas de muchos como Gómez.

Este no fue el tipo de Navidad que Mariela Gómez habría imaginado hace un año. Ni la que habrían pensado miles de otros inmigrantes venezolanos. Pero Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero y rápidamente puso fin a su sueño americano.

Así que Gómez se encontró pasando las fiestas en el norte de Venezuela por primera vez en ocho años. Se arregló, cocinó, le compró a su hijo un patinete y sonrió para sus suegros. Por más que lo intentó, no pudo ignorar los principales desafíos que enfrentan los migrantes que regresan: el desempleo y la pobreza.

Aduanas detecta RD$4,500 millones en impuestos no pagados entre 2020–2025 por importadores asiáticos

Aduanas detectó miles de impuestos no pagados en cinco años.

La Dirección General de Aduanas (DGA), realizó este martes una intervención a un comercio del sector asiático ubicado en la provincia de La Vega, como parte de las acciones de control posterior al despacho de mercancías.

Dicha intervención estuvo orientada a la verificación del estricto cumplimiento de la normativa aduanera vigente, la correcta declaración de las mercancías importadas, la adecuada determinación del valor en aduanas, así como la correcta clasificación arancelaria y el pago íntegro y oportuno de los impuestos correspondientes.

El Niágara en Pedernales

Pedernales

Pedernales, la incomparable belleza de sus playas, es la gran apuesta turística de este gobierno, que aspira convertir una de las zonas mas empobrecidas del país en uno de los destinos mas atractivos del Caribe, y donde ya se levanta un megaproyecto que incluirá 12,000 habitaciones hoteleras, un aeropuerto internacional, una marina, un malecón costero y la infraestructura vial, sanitaria y eléctrica para recibir la visita de cientos de miles de turistas cada año. Mientras tanto, ese gran proyecto que será Pedernales-Cabo Rojo ya está recibiendo a cientos de cruceristas a los que se ofrecen tours a Bahía de Las Aguilas y la Laguna de Oviedo, entre otros atractivos, como una forma de ir consolidando la actividad turística en la zona, lo que es también una forma de sus residentes ir aprendiendo a tratar y relacionarse con nuestros visitantes, hacerlos sentir bien tratados y acogidos, no solo para que se lleven una buena impresión que los anime a regresar si no también para que lo recomienden favorablemente a sus familiares, amigos y relacionados.

¡Leones y GC clasifican! Estrellas y Licey

Los jugadores de los Leones del Escogido celebran en grande haber logrado su clasificción al "Todos contra Todos"

Los Leones del Escogido dispusieron 11-3 a las Estrellas Orientales y en San Francisco de Macorís, los Gigantes vencieron anoche 5-3 a Tigres asegurando así ambas novenas su clasificación al todos contra todos béisbol invernal RD,

Los orientados por José Leger se apoyaron en el efectivo trabajo del estelar Marco Hernández quien bateő triple y sencillo con una carrera anotada y tres remolcadas.

Read Estrella: en el Senasa “me tenían al coger el monte”

Llovió”. Era la palabra clave supuestamente utilizada por el exdirector del SeNaSa Santiago Hazim Libainy para avisarle al recaudador de sobornos, José Pablo Ortiz Giraldez, que la institución había pagado a los contratistas, para que fuera a buscar el porciento que cada uno debía entregarle por los contratos asignados.

Según el expediente de solicitud de medida de coerción, Hazim Libainy y Ortiz Giraldez eran amigos de 30 años, y en nombre de esa amistad y confianza lo habría designado desde el principio como “intermediario exclusivo para exigir y recaudar comisiones ilegales”

¿Qué cambia en República Dominicana con la llegada del solsticio de invierno?

El solsticio de invierno ocurrirá el 21 de diciembre de 2025Pixebay

Diciembre tiene un aire particular en República Dominicana: los días parecen más cortos, las noches más largas y el acostumbrado “friíto” o la brisita navideña invita a quedarse acurrucado en casa. Esta sensación, lejos de ser solo percepción, tiene una explicación astronómica que cobra especial relevancia cada 21 de diciembre, con la llegada del solsticio de invierno.

El solsticio de invierno marca el día más corto y la noche más larga del año en el hemisferio norte. Ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el Trópico de Capricornio, a 23.5 grados al sur del ecuador, lo que provoca que los rayos solares incidan de forma más inclinada sobre nuestra región.

Nelson Arroyo asegura no hay hoyo financiero en Seguros Banreservas

Nelson ArroyoFuente externa

El vicepresidente ejecutivo de Seguros Banreservas, Nelson Arroyo, aclaró este lunes que 2025 ha sido “un año extraordinario” para la aseguradora, en medio de versiones que apuntaban a un supuesto “hoyo” financiero en la entidad.

En ese sentido, Arroyo pidió al economista Juan Ariel Jiménez retractarse de tales afirmaciones.

Sextillizos de Villa Mella tienen 20 años; cinco ya en universidad

Estos sextillizos son los primeros en desarrollarse, nacieron en Plaza de la Salud.

Los sextillizos que nacieron el 26 de diciembre del año 2005 en el Hospital General de la Plaza de la Salud cumplen hoy 20 años de edad. Hoy da seguimiento a la historia desde el embarazo de su madre Máxima Pérez. Cinco de los seis jóvenes estudian diversas carreras en diferentes universidades y son el orgullo de sus padres Máxima y Emilio Figuereo, quienes cual guerreros, han educado a la familia de siete miembros con una fábrica de productos de belleza e higiene.

Fiordy es la primera hija de la familia, quien ya se graduó en la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu) de psicóloga clínica. Los jóvenes universitarios son Manuel Emilio, Nerey Kiara, Emely Mariel, Paola Ester, Hugo Nicolás y Emilio José.

